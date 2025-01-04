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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
04 января 2025, 13:26

Популизм сегодня: любовь, тактика и отсутствие будущего

04 января 2025, 13:26
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О популизме Еще десять лет назад в мире был бум разговоров об угрозах популизма. Сейчас когда популизм стал обязательным элементом практически всех политических партий, от правых до левых, об этом говорят меньше, критикуют меньше. Да и обращают внимание меньше. Очевидно, что это уже обязательный элемент всех политических сил.
О популизме Еще десять лет назад в мире был бум разговоров об угрозах популизма. Сейчас когда популизм стал обязательным элементом практически всех политических партий, от правых до левых, об этом говорят меньше, критикуют меньше. Да и обращают внимание меньше. Очевидно, что это уже обязательный элемент всех политических сил.
фото: radiosvoboda
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В свое время вышла, по-моему, наилучшая книга о популизме с простым названием: "Что такое популизм" Яна-Вернера Мюллера. И одна из главных идей этой книги звучит так: популисты считают, что они и есть народ, а все остальные не народ. Плюс популистам не нужны посредники в виде СМИ и государственных или протогосударственных институтов, чтобы общаться с народом. Они стараются максимально обойти это звено как лишнюю прокладку.

В последнее время я долго думал о популизме в современном политическом мире и позволю себе добавить еще два элемента, которые, кажется, дополнят картину мира современного популизма.

Мне кажется еще одной из этих черт популизма является отсутствие будущего (критически минимальное углубление в будущее). Популист никогда не мыслит категорией послезавтра и крайне редко завтра. Популизм – это тактика сегодня, возвышающаяся до рамки "стратегии сегодня".

Вторая черта – это довольно серьезный перекос от институтов в сторону персоналистских элементов управления, решений и, главное, любви народа. В треугольнике сосуществования человека и власти (государства) "страх, договор, любовь" (концепция Л. Гозмана) популист всегда выбирает прежде всего любовь. Самое важное, что для него есть – всеми возможными способами добиться любви сегодня. Завтра будет новое сражение за эту самую любовь.

Когда-то стоит об этом написать шире, а пока только замечу: это пост для того, чтобы подумать и проанализировать, а не о срачах. Все комменты с бранью, а также всех заблокировавших аккаунты буду удалять.

политика популизм тактика власть Вадим Денисенко
 
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