Кабмин под ударами "политических землетрясений"

Весь год «трясло» в политическом смысле Кабинет министров Украины

Весь год «трясло» в политическом смысле Кабинет министров Украины

В начале года возникла серия скандалов - сначала вокруг зарплат и премий министров и их заместителей, затем вокруг прослушки Премьер-министра А.Гончарука. В конечном итоге все закончилось отставкой Премьер-министра. В марте был сформирован новый состав Кабинета министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Однако кадровые пертурбации в составе Кабмина продолжались весь год. Двух министров (здравоохранения и финансов) поменяли уже в конце марта через три недели после формирования нового Кабмина. Последняя волна кадровых перестановок произошла уже в декабре. При этом проявилась парадоксальная тенденция – информационно-политические конфликты возникают вокруг одних министров, а меняют других. Объясняется это просто. Напряжение вокруг отдельных министров возникает вследствие обострения политической и бизнесовой борьбы различных групп интересов в правительстве и отдельных ведомствах. А решения о замене отдельных министров и/или назначении новых министров принимается по инициативе Офиса президента (иногда – Премьер-министра). Также надо учитывать, что Президент Зеленский продолжает поиск более эффективных управленческих кадров.

Хотя кадровое "перетряхивание" Кабмина продолжалось в течение всего года, стало очевидным, что проводить назначения ряда новых министров через Верховную Раду очень не просто, а иногда такие назначения и не проходят. По этой причине несколько членов Кабмина работали некоторое время в статусе "исполняющих обязанности". Однако в конце года вступили в силу новые законодательные нормы, которые резко ограничили и полномочия "исполняющих обязанности министра", и время пребывания их в таком статусе. Тем не менее, с марта и по сей день остается вакантной должность министра энергетики. Похоже, что эта позиция становится такой же токсичной и взрывоопасной, как и должность министра здравоохранения. И это неудивительно. Внутри и вокруг энергетического ведомства сконцентрировались острые противоречия интересов нескольких олигархов и ряда крупных бизнес-групп.

Еще одна специфическая тенденция в деятельности правительства – организационное переформатирование целого ряда ведомств. При создании предыдущего правительства произошло объединение ряда министерств, а при нынешнем начался противоположный процесс. 27 мая Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды в Министерство энергетики и постановил создать отдельное Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. 22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. В декабре 2020 г. принято решение о воссоздании министерства аграрной политики и продовольствия, и парламент утвердил его руководителя. В данном случае подтверждается одна из давних закономерностей организации работы Кабинета Министров Украины, своеобразный структурный цикл его функционирования – периодическое сокращение числа министерств и ведомств (с одновременным их объединением и укрупнением), а затем возвращение к изначальной отраслевой специализации правительственных ведомств. Этот цикл повторялся при всех президентах Украины. Как правило, с началом правления нового руководителя страны под лозунгами борьбы с бюрократией и сокращения расходов на госуправление происходило сокращение числа министерств. Но через некоторое время становилось понятно, что укрупненные министерства представляют собой громоздкие и плохо управляемые структуры с сильными внутриведомственными противоречиями. Параллельно начинали активно работать отраслевые лоббисты. В итоге происходило возвращение к привычной отраслевой специализации. Нечто подобное происходит и сейчас.

Помимо кадровой и ведомственно-институциональной нестабильности у Кабмина Д.Шмыгаля проявилась еще одна проблема – его подвешенный характер. С момента своего назначения это правительство воспринимается как "временное". Попытка утвердить в парламенте программу деятельности Кабинета министров Д.Шмыгаля оказалась неудачной. У Премьер-министра так и не сложились конструктивные отношения с народными депутатами. В отличие от своего предшественника это правительство не застраховано на год от отставки. Но вот парадокс. Эта страховка не спасла Алексея Гончарука от увольнения с должности Премьер-министра. А правительство Д.Шмыгаля без такой страховки продержалось уже дольше Кабмина А.Гончарука. Объясняется этот парадокс двоякостью политической ситуации вокруг правительства. При желании (но только со стороны Президента) не будет проблем с увольнением Премьер-министра (соответственно, и всего состава правительства). Но крайне сложно будет назначить нового Премьер-министра. Косвенно эту ситуацию подтвердил и провал с назначением Ю.Витренко на должность первого вице-премьера. Тем не менее, и продолжающийся коронакризис, и недостаточная эффективность деятельности нынешнего Кабинета министров при отсутствии у него иммунитета от отставки, остаются минами замедленного действия под правительством Д.Шмыгаля.