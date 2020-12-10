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10 декабря 2020, 12:36 8

Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента

10 декабря 2020, 12:36 8
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Монобольшинство в Раде есть и оно функционирует, считает спикер
Монобольшинство в Раде есть и оно функционирует, считает спикер
Фото: из открытых источников
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Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что на сегодняшний день нет оснований говорить о возможном досрочном прекращении полномочий парламента девятого созыва.

Об он рассказал в интервью vesti.ua, передает RegioNews.

Я помню разговоры, которые начались через два месяца после начала нашей работы. И то, что монобольшинство развалится и будут перевыборы. Прошло полтора года - и большинство есть, оно функционирует, и оснований говорить сегодня о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва нет", - заверил Разумков.

Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает, что распустит Раду после голосования по КСУ.

ВР парламент Дмитрий Разумков спикер политика
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