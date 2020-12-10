Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента

Об он рассказал в интервью vesti.ua, передает RegioNews.

Я помню разговоры, которые начались через два месяца после начала нашей работы. И то, что монобольшинство развалится и будут перевыборы. Прошло полтора года - и большинство есть, оно функционирует, и оснований говорить сегодня о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва нет", - заверил Разумков.