Разумков оценил вероятность досрочного роспуска парламента
Монобольшинство в Раде есть и оно функционирует, считает спикер
Монобольшинство в Раде есть и оно функционирует, считает спикер
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что на сегодняшний день нет оснований говорить о возможном досрочном прекращении полномочий парламента девятого созыва.
Об он рассказал в интервью vesti.ua, передает RegioNews.
Я помню разговоры, которые начались через два месяца после начала нашей работы. И то, что монобольшинство развалится и будут перевыборы. Прошло полтора года - и большинство есть, оно функционирует, и оснований говорить сегодня о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады девятого созыва нет", - заверил Разумков.
Ранее сообщалось, что Зеленский не исключает, что распустит Раду после голосования по КСУ.
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