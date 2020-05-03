Развал карантина как зеркало украинских институций

Карантин и его фактический развал как зеркало украинских институций и граблей, на которые последовательно наступают все власть имущие

Карантин и его фактический развал как зеркало украинских институций и граблей, на которые последовательно наступают все власть имущие

Есть несколько простых тесно взаимосвязанных заповедей, очень хорошо проверенных жизнью (не только в Украине), но упорно игнорируемых. Видать, уж очень трудно делать по-уму, уж очень не хочется себя сдерживать...

1. Не передави. У каждой "власти" есть определенный институциональный ресурс - доверие, способность контролировать свои запреты и добиваться выполнения других решений. Искусство управления состоит, в числе прочего, в том, чтобы чувствовать пределы этого ресурса. Как знает всякий, кому приходилось в жизни "закручивать гайки", главное в этом деле - не перестараться, не "сорвать резьбу" (есть и другие варианты, похуже...). К сожалению, наши "запретители" в этом отношении хуже любого приличного сантехника ((( В частности, нельзя вводить правила, которые будут заведомо массово нарушаться, и это невозможно ни проконтролировать, ни сделать наказание неотвратимым.

2. Любое "затягивание гаек" должно идти сверху вниз, и ни в коем случае не наоборот. Право "наводить порядок" необходимо вначале заслужить, и подтверждать, "продолжать заслуживать", постоянно, не расслабляясь. Не может быть такого, чтобы Ахметова спасали "Роттердамом+" и льготами по налогу на землю, а "простым людям" поднимали тарифы (даже если это и оправдано). Не может быть и такого, чтобы уличного продавца кофе (на вынос, между прочим!) полиция укладывала лицом в асфальт за пререкания, а в это самое время кофе спокойно продавал МакДональдс, не говоря уже о "Велюре". Это всегда плохо заканчивается.

3. Не самодурствуй.

Знаете, чем отличается полицейский от "мусора поганого"? Полицейский внушает уважение, а "мусор" - страх. К полицейскому обращаются за помощью и защитой (и получают их), а "мусора" всячески избегают, потому что его главное желание - увидеть страх в глазах "простого человека". Полицейский выбрал свою работу чтобы бороться с преступниками и помогать людям, а "мусор" - чтобы видеть страх и унижение, и получать от этого удовольствие.

Знаете, чем отличается хороший офицер от плохого? Хороший - старается, чтобы подчиненные понимали смысл приказов и знали, что "наш" почем зря дурости не прикажет, если уж что-то требует - значит по делу. Его уважают, за ним идут. А плохой - выдумывает что угодно "лишь бы солдат был занят", "чтобы жизнь медом не казалась", "чтобы знали свое место" и т.д. Это после таких говорят "кто в армии служил, тот в цирке не смеется". И это из-за таких командиров армия терпит поражения.

Да, иногда приходится исполнять приказы (или соблюдать законы) из страха перед наказанием. Но это тоже ограниченный ресурс, его нужно расходовать бережно, только там, где действительно необходимо. А если им злоупотреблять - закончится беспределом, как и в случае с пережиманием гаек. Собственно, это обратная сторона той же медали.

И еще один важный момент: законопослушание, уважение и доверие к государству, да и собственно социальный порядок, похожи на кусок ткани: пока он целый - разорвать его довольно сложно, но стоит передавить в одной точке, как ткань надрывается и - что самое важное! - разрыв распространяется дальше, за пределы собственно той зоны, где создали излишнее напряжение. Очень боюсь, что если неумелые ручки будут продолжать давить, а то и усилят давление в ответ - то и в данном случае получится так же.