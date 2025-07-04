Украинцы – единственные, кто больше всего хотят окончания войны

Учитывая, что мир циничен и мы продолжаем двигаться по абсолютно циничным трекам поведения большинства геополитических игроков, можно прийти к неутешительным, впрочем, ожидаемым выводам.

Учитывая, что мир циничен и мы продолжаем двигаться по абсолютно циничным трекам поведения большинства геополитических игроков, можно прийти к неутешительным, впрочем, ожидаемым выводам.

иллюстративное фото: из открытых источников

1. Европа не готова встречать войну у себя, поэтому заинтересована, чтобы Россия буксовала в Украине. При этом большинство европейских лидеров осознают, что выигрыш Москвы будет автоматически означать угрозу для них и возвращение к Варшавскому договору, к чему стратегически стремится путин. Но продолжение войны в Украине – это время, когда европейцы могут пить пиво в Брюсселе и есть сосиски в Мюнхене. Пока их генералы раскачиваются и четвёртый год перебирают свои арсеналы.

2. Китай не готов к тому, чтобы война останавливалась на этом этапе, потому что "стрижет купоны" из ситуации, когда РФ готова продавать дешевые энергоносители. Зачем им остановка войны? Пусть идет как идет.

3. США тоже не особо заинтересованы, чтобы война заканчивалась, потому что тогда члены НАТО снова расслабятся и перестанут думать, как увеличить процент отчислений на оборону. А, следовательно, сократятся закупки, в том числе закупки американского оружия. Здесь ВПК-лобби должно наоборот работать с Белым Домом, чтобы процесс милитаризации продолжался как можно больше.

4. Россия. С одной стороны, есть угроза экономического проседания.

Подытоживая. Владимир Зеленский абсолютно правильно артикулирует, что украинцы - единственные, кто больше всего хотят окончания этой войны.

В истории есть немало стран, десятилетиями живущих в окружении врагов. Но там основная ставка сделана на внутренний ресурс – общественный консенсус и общественное желание элементарного выживания. Возможно, пришло время все-таки сосредоточиться в первую очередь на этом – на новой волне общественной мобилизации, а не на убеждениях и вере, что кто-то другой больше заинтересован видеть нас живым, а не мертвым?