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Виктор Небоженко Директор Социологической службы "Украинский барометр" info@regionews.ua
18 февраля 2025, 12:06

Сделка или переговоры?

18 февраля 2025, 12:06
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Трамп спешит и остро нуждается в победе, чтобы усилить свое влияние во внутренней политике США
Трамп спешит и остро нуждается в победе, чтобы усилить свое влияние во внутренней политике США
фото: AP/Evan Vucci
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Путин, наоборот, будет тормозить переговорный процесс, уводя его на ложные пути и тупики. Путин все еще надеется на большой успех в войне с Украиной и верит в чудо победы. Но ему уже неприятно перед Китаем, Северной Кореей и Ираном. Завязнув в Украине, он создает большие проблемы своим союзникам, которые, как и он, были уверены в его быстрой победе над Украиной. А сейчас Путин, даже если бы он хотел, то он не знает, как выйти из Украины, как закончить войну, не потеряв власть в Москве. Война управляет властью и экономикой в России.

Вероятно, быстрой и успешной сделки не будет, как стремится Трамп, ибо Путину опасно и не выгодно резко заканчивать войну и рисковать своими союзническими отношениями с Китаем, на что рассчитывает США.

Затянутый переговорный процесс будет сопровождаться блефами, вспышками агрессии и провокациями Кремля против Украины, и его союзников в Европе. Китаю тоже сильно не нравится, что переговорный процесс происходит без его участия. Он справедливо боится, что Москва может предать Пекин, ради уступок США в Украине, которые Путин выдаст 9 мая за свою победу в войне.

Поэтому если Трампу не удастся в течении короткого времени совершить сделку с Путиным за счет Европы и Украины, то к переговорному процессу успеет подключится Пекин. Тем более, что Трамп спешит и наряду с переговорами о перемирии в Украине пытается тихо оторвать Беларусь от России и Китая.

Если же Трампу повезет, и он заставит пойти на уступки Украину и Россию, то быстрая победа на переговорах(сделка) не приведет к длительному миру и перемирие будет хрупким и фальшивым, ибо в результате "одноразового компромисса" проиграют все кроме Трампа. Трамповская Америка перехватит лидерство в экспорте международного хаоса у путинской России.

И тогда все придется начинать все сначала - искать мирное соглашение в Украине, но уже с учетом интересов Китая, США, Европы и России.

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Дональд Трамп переговоры Украина Москва Путин война мир Европа
 
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