Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
31 марта 2026, 15:55

США ничего не добились, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать

Читайте також українською мовою
Три недели назад в рамках обучающей программы по стратегическому мышлению я организовал имитационно-игровое моделирование американо-иранских переговоров
иллюстративное фото: из открытых источников
Кроме "представителей" Ирана и США, в игре были "представители" других стран региона (Саудовская Аравия, Израиль, Турция, Азербайджан и т.п.), а также крупные игроки (страны Европы, Китай и т.д.).

Тогда ничего не получилось: США давили на Иран, а Иран не подвергался и вел себя слишком агрессивно, и переговоры, по сути, были сорваны. После игры я жестко раскритиковал обе стороны, потому что они проиграли: США ничего не достигли, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать.

Каково же было удивление мое и участников и участниц программы, когда в реальной жизни все произошло именно так, как на той имитационной игре.

Вчера мы повторили имитационную игру уже в нынешних условиях конца марта, а не его начала. Участники и участницы достаточно упорно готовились к своим ролям. Как ведущий игры, я поставил задачу договориться о "выигрыше-выигрыше" любой ценой.

Вчерашняя игра была очень интенсивной. Но результат оказался "проигрыш-проигрыш". США так и не смогли сформулировать Ирану хорошее предложение, а Иран пользовался фактом устойчивости режима и уклонялся от давления. В результате США выглядели непредсказуемым и безответственным игроком, который не смог ничего достичь, несмотря на военную мощь, а Иран также проиграл, так как получил дополнительные разрушения. Стороны договорились о прекращении огня на 7 суток, но не смогли использовать этот шанс. И это несмотря на огромное давление со стороны всех стран региона, а также со стороны Европы и Китая, что войну нужно заканчивать, потому что она никому не выгодна.

Что касается других игроков, то они, по крайней мере, не проиграли, а выиграли тем более, чем дальше они от театра военных действий. К примеру, Китай зашел во многие страны региона как альтернатива безответственным и непредсказуемым США.

Такая игра, малыши. Теперь посмотрим, что будет в реальной жизни. Опасаюсь, что второй раз будет то же, что на имитационной игре.

Иран США война политика мир
Украина испытывает дроны-бомберы с большей дальностью и защищенной связью
31 марта 2026, 09:43
Трамп видит единственный путь остановить Путина – Зеленский рассказал детали
31 марта 2026, 07:57
Зеленский заявил о готовности к полному прекращению огня
30 марта 2026, 17:56
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
31 марта 2026, 16:53
На Черниговщине разоблачили канал торговли людьми: женщин вывозили за границу для сексуальной эксплуатации
31 марта 2026, 16:20
В среду дожди накроют всю Украину, но будет тепло
31 марта 2026, 16:09
В Киеве будут судить женщину, у которой в квартире погибла лиса
31 марта 2026, 15:50
Украинские военные поразили в Луганской области российский ЗРК стоимостью около 50 миллионов долларов
31 марта 2026, 15:33
Во Львовской области военным за 15 тысяч долларов обещали "трансфер" с полигона домой
31 марта 2026, 15:21
Весна поддержки: в Черниговской области провели форум для ветеранов и их семей
31 марта 2026, 15:17
В Славянске враг ударил по железной дороге: ранены четверо работников
31 марта 2026, 14:29
На Хмельнитчине отправили за решетку военного, укравшего авто
31 марта 2026, 14:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Все публикации »
