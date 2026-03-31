США ничего не добились, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать

Три недели назад в рамках обучающей программы по стратегическому мышлению я организовал имитационно-игровое моделирование американо-иранских переговоров

Кроме "представителей" Ирана и США, в игре были "представители" других стран региона (Саудовская Аравия, Израиль, Турция, Азербайджан и т.п.), а также крупные игроки (страны Европы, Китай и т.д.).

Тогда ничего не получилось: США давили на Иран, а Иран не подвергался и вел себя слишком агрессивно, и переговоры, по сути, были сорваны. После игры я жестко раскритиковал обе стороны, потому что они проиграли: США ничего не достигли, а Иран получил разрушения, которых можно было избежать.

Каково же было удивление мое и участников и участниц программы, когда в реальной жизни все произошло именно так, как на той имитационной игре.

Вчера мы повторили имитационную игру уже в нынешних условиях конца марта, а не его начала. Участники и участницы достаточно упорно готовились к своим ролям. Как ведущий игры, я поставил задачу договориться о "выигрыше-выигрыше" любой ценой.

Вчерашняя игра была очень интенсивной. Но результат оказался "проигрыш-проигрыш". США так и не смогли сформулировать Ирану хорошее предложение, а Иран пользовался фактом устойчивости режима и уклонялся от давления. В результате США выглядели непредсказуемым и безответственным игроком, который не смог ничего достичь, несмотря на военную мощь, а Иран также проиграл, так как получил дополнительные разрушения. Стороны договорились о прекращении огня на 7 суток, но не смогли использовать этот шанс. И это несмотря на огромное давление со стороны всех стран региона, а также со стороны Европы и Китая, что войну нужно заканчивать, потому что она никому не выгодна.

Что касается других игроков, то они, по крайней мере, не проиграли, а выиграли тем более, чем дальше они от театра военных действий. К примеру, Китай зашел во многие страны региона как альтернатива безответственным и непредсказуемым США.

Такая игра, малыши. Теперь посмотрим, что будет в реальной жизни. Опасаюсь, что второй раз будет то же, что на имитационной игре.