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Валерий Пекар Предприниматель, преподаватель бизнес-школ info@regionews.ua
04 марта 2025, 21:05

Америка открыто перешла на сторону РФ и предала Украину

04 марта 2025, 21:05
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Следующие несколько недель будет мощная информационная атака на Украину со стороны США
Следующие несколько недель будет мощная информационная атака на Украину со стороны США
иллюстративное фото: из открытых источников
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Мы узнаем, что Украина искусственно созданная страна, ее не должно существовать. Украину создали вместе австрийский генштаб и USAID. Украина населена в основном россиянами, желающими домой в россию. Украина – диктатура, где никогда не было выборов, а правят ею нацисты. В Украине незаконно производится оружие массового поражения. (и во всем этом виноват Байден).

Следующие несколько недель будет очень тяжело. Выглядит, что нас все предали, потому что Америка открыто перешла на сторону врага, а Европа не просыпается.

Это часть мирного плана Трампа. Ему нужно немедленно завершить войну, а Путин не готов к переговорам - он готов только принять украинскую капитуляцию в виде демилитаризации, "денацификации" и возвращения российских агентов в публичное поле ради развертывания чего-то среднего между ичкерийским и грузинским сценариями. Рычагов влияния в США на Россию нет (хотя это не так, но использование влияния выглядит скорее как эскалация, а не как быстрое завершение войны). Кроме того, нельзя допустить коллапса российского режима, ведь россия должна быть сохранена и использована против Китая.

В таких условиях все давление пойдет на того, кто выглядит более пригодным для давления, то есть на нас с вами. Украина мешает планам новой американской администрации в двух аспектах. Во-первых, мы не даем сделать Европу беззащитной. Во-вторых, мы не даем укрепить Россию, чтобы развернуть ее против Китая. Украина – это досадное препятствие, которое должно быть наказано.

Все, что мы можем сделать – доказать, что мы не более, а менее пригодны к давлению. Что мы не можем уступить давление, потому что это значит уступить жизнь наших друзей, родственников, может, нашей собственной. Я вижу, что многие из вас не верят в возможность Бучи и Мариуполя по всей стране, а верят в учтивость и порядочность российских оккупационных войск. Я не знаю, что нужно, чтобы эти люди поверили. Сто лет назад это уже было.

(И не думайте, пожалуйста, что украинская уступчивость приведет к увеличению военной помощи. Ведь военная помощь позволяет продолжать войну, а Трампу нужно ее немедленно завершать. Любые благодарности и прощения здесь не помогут.)

Все, кто может говорить, писать, влиять на американцев и европейцев – и так знают, что делать, и уже делают. Всем остальным нужно просто держаться. Если вы не можете быть частью решения – пожалуйста, хотя бы не будьте частью проблемы. Не распространяйте чужую пропаганду и чужие нарративы.

Эта информационная атака не будет вечной. Время двигается быстро. Выстоим – дальше будет. В мире есть немало сил, которым невыгодно наше поражение. Прежде всего, нам самим.

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