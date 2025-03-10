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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
10 марта 2025, 01:50

Starlink – это не просто связь, а вопрос глобального контроля

10 марта 2025, 01:50
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Почему заявления о возможности отключения Starlink настораживают? Не только из-за важности систем и то, что их полностью быстро не компенсируешь другими средствами.
Почему заявления о возможности отключения Starlink настораживают? Не только из-за важности систем и то, что их полностью быстро не компенсируешь другими средствами.
фото: из открытых источников
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Ибо в основе – монополия. Почему так. Потому что Илон Маск действительно опережает на несколько лет других и там, где удается, максимально цинично выталкивает их из направления.

Основа всего – запуск коммерческих спутников на околоземную орбиту, их функционирование и в конце концов утилизация, потому что потом они превращаются в космический мусор.

Международное космическое право пока в полной мере не регулирует вопрос справедливого для всех землян/стран использования космического пространства.

Скажем, несмотря на резкое увеличение количества спутников (и действующих и уже отработавших – является фактически космическим мусором, который уже наносит ущерб), компаниям Илона Маска дали разрешение на запуск 4425 спутников, на 83 орбитах (от 1110 до 1325 км от Земли).

Возможно, нужно ввести, по аналогии с выбросами парниковых газов, принцип квотирования, согласно которому каждая страна будет иметь право на запуск и выведение на орбиту определенного числа космических объектов?

Государства, не имеющие космических программ или конкурирующие в освоении околоземного пространства – могут продавать свои квоты тем, кто будет увеличивать в разы в ближайшие 10-15 лет количество космических объектов.

Тогда Илон Маск будет не в геополитику "играть", а, возможно, обращаться в Украину за покупкой квоты или предлагать соглашение о частичном участии в проектах и совместном использовании.

Наверное, стоит нашим специалистам в этой области посмотреть, есть ли варианты внесения соответствующих изменений в уже устаревшую "Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами”, или предложить для рассмотрения проект нового международного соглашения, которое урегулировало бы этот вопрос.

В любом случае, Украина должна быть очень активной в этой области. Это – вопрос национальной безопасности!

отключение Starlink спутник связь война Илон Маск
 
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