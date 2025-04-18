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Вадим Денисенко виконавчий директор Українського інституту майбутнього info@regionews.ua
18 квітня 2025, 11:46

Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа

18 квітня 2025, 11:46
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З великою долею імовірності, переговори остаточно зірвані. Але наша подальша доля все одно, великою мірою залежатиме від позиції Президента США
З великою долею імовірності, переговори остаточно зірвані. Але наша подальша доля все одно, великою мірою залежатиме від позиції Президента США
фото: Reuters/Carlos Barria
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Тому нам потрібно спробувати зрозуміти логіку американського президента.

Отже, що думає Трамп?

1. Винні обидві сторони. Кожен, правда, винен по-своєму. Щодо нас, то заява Уіткофа про території, якими не хоче ділитися Україна, з однієї сторони слабка (ділитися територіями не хоче ніхто в світі). З іншої – важливо те, що попри риторику, нас ніхто не змушував підписувати такий документ. А можливість у США є.

2. При цьому росіяни не отримали і не отримають жодної поступки, бо не підписали перемир'я. Санкції будуть діяти і я не виключаю, що вони будуть посилюватися. Паралельно, країни Перської затоки почали гру на пониження ціни нафти і розширення свого експорту. це головний наслідок торгових воєн, які розпочав Трамп.

3. Думаю, що угода про наші надра передбачає продовження воєнно-технічної допомоги зі сторони США, а це надважливо зараз. Єдине, на чому зараз варто наголосити, так це на тому, що найтупіша риторика, яку зараз чую, це слова, що Трамп провалив переговори. Нам вигідно говорити, що переговори зірвав Путін. Але антиамериканізм (антитрампізм) часто перемагає здоровий глузд при зовнішній комунікації.

4. Тепер, практично остаточно, можна говорити, що переговори США-ЄС-Украіна стають самими важливими для нас (лінк на попередній допис, де було багато про це написано, буде в коментарях). Зараз тільки наведу цитату з цього допису: Трамп зараз веде супер складну гру з ЄС. Тема домовленостей - обнулення мит і замовлення в 300 млрд дол на зброю зі США. По суті – це відповідь на майже дзеркальні пропозиції з Китаю. Програш в цих переговорах - це перемога Пекіна в геополітичній битві за Європу. А саме це є головною війною світу, як би це неприємно не було для нас. Перемога в переговорах – це створення зони вільної торгівлі США, ЄС, а в майбутньому ще Японія, Пд. Корея, Австралія і Британія. Простіше кажучи , всього найбагатшого світу. Ці переговори триватимуть кілька місяців. Ми лише на старті цього процесу. Але повторюся – це головна геополітична гра світу.

5. Паралельно США готуються до переговорів із Китаєм. Поки незрозумілі навіть контури цих переговорів. Але вони, з певною долею імовірності, стануть прологом до наступного раунду переговорів по нашій війні. І цей раунд настане наприкінці 2025-на початку 2026 року.

Зараз нам потрібно готуватися до надскладного воєнного літа. Путін ставить на це літо, як Гітлер на вундерваффе. І попри економічні негаразди і економічну кризу, яка може наступити, якщо нафта триматиметься на нинішньому рівні наступні 4-6 місяців, Путін зараз покладе багато чого на наступ. А нам просто потрібно вийти із виборчої логіки дій і риторики. Хоча це із розряду фантастики.

І саме останнє. Трамп залишив собі 5-7 днів для спроби переламати позицію Путіна. Попри наднизьку вірогідність такого сценарію, все ж мінімальне вікно можливостей є.

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США Україна Дональд Трамп ЄС Китай вита перемовини війна Путін
 
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