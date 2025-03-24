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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
24 марта 2025, 11:25

Парафраз разговоров с Бушем и Кингом: Путин помолился за Трампа

24 марта 2025, 11:25
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Институциональная память и при чем здесь молитва Путина за Трампа
Институциональная память и при чем здесь молитва Путина за Трампа
фото: АР
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Очень многих возмутила история о молитве Путина о Трампе, которую рассказал Виткофф. Но в этой истории есть еще одно – второе дно. Но мы его пропускаем из-за того, что в государстве нет тех органов, которые должны нести институциональную память, в том числе и о "молитвах Путина".

Все, что наговорил Путин Виткоффу, не что иное, парафраз разговоров Путина с Бушем-младшим и Лари Кингом.

Путина в свое время подготовили к разговору с Бушем и, судя по всему, ему сказали, что для того, чтобы "растопить лед", между ними нужно было рассказать какую-то "христианскую историю". Без лишних уловок, Путин перерассказал лубочную историю, которая была написана в его предвыборной книге-агитке "От первого лица" 1999 года.

Там описывается история, как его крестили втайне от отца-коммуниста, а затем, спустя несколько десятилетий, мать отдала ему крестильный крест, когда он ехал в Иерусалим. Там он его освятил, а потом никогда не снимал. Дальше у него произошла трагедия – сгорела его дача. И вот на пожарище Путин нашел этот крестик, с которым, как мы помним, он никогда не расставался. Но эта несуразность никого не затрагивала. Точно так же, как и экспертиза ученых, доказавших, что тот крест, которым кичился Путин, не мог быть вылит в 50-х годах.

Но вернемся к Бушу-младшему. Эту историю он обрисовал в собственных мемуарах. И, по всей видимости, эта история позволила Путину наладить личные отношения.

Но Путину было мало частного разговора. И потому, он это рассказал Лари Кингу, чтобы американский истеблишмент (и не только) видел в нем не только представителя КГБ, а христианина.

А теперь вернемся к "молитве за Трампа". Путин четко понимает, что Трамп остался жив после нападения на митинге, сам Трамп рассматривает как некую богоизбранность. И работающие с Путиным политические психологи объяснили, что эту тему крайне важно затронуть.

Есть еще один момент, который действительно очень важен для нас, хотя мы его и не заметили, – еще во время избирательной компании американского президента – после победы, но до инаугурации – Путин сказал, что очень переживает за Трампа, останется ли тот живым. То есть эта тема, помимо всего прочего, триггернула его лично.

Здесь есть набор из нескольких факторов. Первое – Путин уже апробировал эту подобную историю на Буше-младшем, она сработала, и он резонно считает, что это сработает и сейчас.

Второе – Путин понимает, что для Трампа нападение на него является очень важным психологическим моментом, и это нужно использовать. И третье – Путин, как параноик в душе, реально считает, что такие вещи может делать, условное, теневое мировое правительство или условные масоны.

Иногда простые, даже тупые вещи эффективны. Если Трамп любит лесть – Путин идет по принципу "Лести много не бывает". Наша же проблема заключается в том, что кейс с Бушем-младшим, боюсь, практически неизвестен тем, кто должен это знать. Следовательно, в контрпропаганде мы остановились на том, что все это тупо.

А могли бы поступить разумнее и попытаться донести историю о том, что Путин манипулирует Трампом. Я вообще считаю, что нам стоило бы максимально работать на его Трампе и создать информкампанию, как Путин им манипулирует. Но для таких кампаний нужны носители институциональной памяти. Какие у нас есть, но…

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