Трамп и Зеленский. Очень предварительные выводы

1. Начать нужно с вывода в стиле капитан-очевидность. Вероятность прекращения огня весной 2025 года резко упала. Еще не ноль, но…

1. Начать нужно с вывода в стиле капитан-очевидность. Вероятность прекращения огня весной 2025 года резко упала. Еще не ноль, но…

фото: иллюстративное

2. Победителем в этом раунде переговоров стала Европа. Пока идет война в Украине – США будет очень сложно заставить ЕС добровольно пойти на перенос технологий в Америку. В этой ситуации, без соглашения по Украине, республиканцы не смогут автоматически сыграть в игру "мы не поднимем пошлины на европейские товары на 25%, если вы перенесете свои технологии в США". Формула мира ЕС очень проста: в условиях мирного плана должна быть учтена позиция ЕС, где Трамп не имеет права не только принимать единоличные решения, но даже решающего голоса. Но это пока только стартовые пожелания ЕС и США. Трамп не отказался от идеи переноса технологий, а ЕС ищет точки объединения.

3. В этих условиях резко усложняется возможность реализации соглашения, которое предлагал Путин. Напомню, это предложение завести США в совместные предприятия по добыче ресурсов и созданию посредника, обеспечивающего выход российских товаров на рынки "недружественных стран" с последующим ослаблением санкций. Это соглашение на десятки миллиардов долларов уже сейчас, но его реализация зависит от позиции ЕС. Сейчас европейцы точно не пойдут. Но это соглашение еще может стать частью грядущего торга США-ЕС.

4. Вопрос на который нет ответа сейчас – американские санкции против РФ. Какие именно вопросы открыты?

– На сколько заработают или не заработают последние санкции Байдена. Напомню, они вступают в силу в конце марта и, в идеале, могут обвалить экспорт российской нефти на 15%. Подчеркиваю, в идеале.

– Будут ли вводиться новые санкции от США? Это один из базовых вопросов, потому что ожидание стресса является одним из значимых факторов как для внутренних процессов в российской экономике так и для тех стран (компаний), которые голове к рискованному, но высокомаржинальному бизнесу по обходу санкций. Отсутствие новых санкций – это стабилизация и даже частичная победа для РФ.

5. Снабжение оружия в Украину от США будет во многом зависеть от того, как будет работать общественное мнение внутри США. Пока ответа на этот вопрос у меня нет.

6. По логике, в среднесрочной перспективе на горизонте должен появиться Китай как посредник. Но это будет очевидно не сейчас. Китаю также крайне важно перетащить на свою сторону ЕС и его усилия будут направлены на разрешение "украинского конфликта", прежде всего, в рамках соглашений с ключевыми столицами ЕС.

7. Мы вошли в глубокий и личностный конфликт с президентом США, который практически невозможно разрешить. Это будет иметь внутриполитические последствия внутри страны. Они будут зависеть от рейтинга Владимира Зеленского. Это отлично понимают в Вашингтоне, Москве, Брюсселе и Киеве.