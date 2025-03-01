09:59  01 марта
В результате российской атаки на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей
08:40  01 марта
Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
08:24  01 марта
В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
01 марта 2025, 12:45

Трамп и Зеленский. Очень предварительные выводы

01 марта 2025, 12:45
Читайте також українською мовою
1. Начать нужно с вывода в стиле капитан-очевидность. Вероятность прекращения огня весной 2025 года резко упала. Еще не ноль, но…
1. Начать нужно с вывода в стиле капитан-очевидность. Вероятность прекращения огня весной 2025 года резко упала. Еще не ноль, но…
фото: иллюстративное
Читайте також
українською мовою

2. Победителем в этом раунде переговоров стала Европа. Пока идет война в Украине – США будет очень сложно заставить ЕС добровольно пойти на перенос технологий в Америку. В этой ситуации, без соглашения по Украине, республиканцы не смогут автоматически сыграть в игру "мы не поднимем пошлины на европейские товары на 25%, если вы перенесете свои технологии в США". Формула мира ЕС очень проста: в условиях мирного плана должна быть учтена позиция ЕС, где Трамп не имеет права не только принимать единоличные решения, но даже решающего голоса. Но это пока только стартовые пожелания ЕС и США. Трамп не отказался от идеи переноса технологий, а ЕС ищет точки объединения.

3. В этих условиях резко усложняется возможность реализации соглашения, которое предлагал Путин. Напомню, это предложение завести США в совместные предприятия по добыче ресурсов и созданию посредника, обеспечивающего выход российских товаров на рынки "недружественных стран" с последующим ослаблением санкций. Это соглашение на десятки миллиардов долларов уже сейчас, но его реализация зависит от позиции ЕС. Сейчас европейцы точно не пойдут. Но это соглашение еще может стать частью грядущего торга США-ЕС.

4. Вопрос на который нет ответа сейчас – американские санкции против РФ. Какие именно вопросы открыты?

– На сколько заработают или не заработают последние санкции Байдена. Напомню, они вступают в силу в конце марта и, в идеале, могут обвалить экспорт российской нефти на 15%. Подчеркиваю, в идеале.

– Будут ли вводиться новые санкции от США? Это один из базовых вопросов, потому что ожидание стресса является одним из значимых факторов как для внутренних процессов в российской экономике так и для тех стран (компаний), которые голове к рискованному, но высокомаржинальному бизнесу по обходу санкций. Отсутствие новых санкций – это стабилизация и даже частичная победа для РФ.

5. Снабжение оружия в Украину от США будет во многом зависеть от того, как будет работать общественное мнение внутри США. Пока ответа на этот вопрос у меня нет.

6. По логике, в среднесрочной перспективе на горизонте должен появиться Китай как посредник. Но это будет очевидно не сейчас. Китаю также крайне важно перетащить на свою сторону ЕС и его усилия будут направлены на разрешение "украинского конфликта", прежде всего, в рамках соглашений с ключевыми столицами ЕС.

7. Мы вошли в глубокий и личностный конфликт с президентом США, который практически невозможно разрешить. Это будет иметь внутриполитические последствия внутри страны. Они будут зависеть от рейтинга Владимира Зеленского. Это отлично понимают в Вашингтоне, Москве, Брюсселе и Киеве.

Дональд Трамп Украина США война политика Владимир Зеленский переговоры
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Мужчину, сжегшего авто соседа в Одессе, приговорили к трем годам лишения свободы
01 марта 2025, 12:31
Во Львове нетрезвый водитель сбил 6 ограничительных столбиков
01 марта 2025, 12:08
В Одесской области в результате российской атаки один человек погиб, трое травмированы
01 марта 2025, 11:03
На Буковине пограничники задержали мужчину, который заплатил $20 000, чтобы нелегально пересечь границу
01 марта 2025, 10:46
24 февраля 2022 года ни один из миллионов украинцев не выбирал войну. За нас ее выбрал путин
01 марта 2025, 10:16
В результате российской атаки на Харьков пострадали 12 человек, среди которых двое детей
01 марта 2025, 09:59
Россияне уничтожили позиции украинских военных в Донецкой области
01 марта 2025, 09:43
Украинские пограничники уничтожили почти 20 единиц вражеской техники в Луганской области
01 марта 2025, 09:30
Трамп заявил, что Путин хочет мира, а Зеленский – войны
01 марта 2025, 09:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Мустафа Найем
Виктор Шлинчак
Тарас Загородний
Все блоги »