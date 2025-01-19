В течение всего 2024 года только ленивый не писал о том, что в нашу жизнь снова возвращается политика. Вот только проблема в том, что этот «каждый ленивый» сказав «А» не говорил «Б»

В течение всего 2024 года только ленивый не писал о том, что в нашу жизнь снова возвращается политика. Вот только проблема в том, что этот «каждый ленивый» сказав «А» не говорил «Б»

иллюстративное фото: из открытых источников

Политика в украинском обществе, на самом деле, была и в 2022 и в 2023. Проводились социологические опросы, партии (лидеры или будущие лидеры партий) соревновались на волонтерских фронтах, а многие реально воевали и воюют.

В это время возник феномен Залужного-политика, который очень волновал большинство политикума, загорались и тускнели звезды Арестовича и многих других. На самом деле политика не появилась в 2024 году. Она присутствовала всегда.

Что изменилось в 2024 году, так это то, что в общество начала активно возвращаться ненависть как один из базовых элементов нашей расконсолидированности.

У нас многие справедливо считали, что вся наша политика строилась вокруг газовой трубы и русского языка. Это совершенно справедливо, но с 2004 года страну искусственно разделили не только на языке, но и ненавистью. Только вот искусственное разделение привело к реальной, а не поддельной ненависти.

Разделение ненавистью, ставшее основой внутренней политики, а страна была обречена на революции и на топтании на месте (кому интересно немного шире прочитать об этом, рекомендую книгу Кима Уилбера "Трамп и эпоха постправды").

Что произошло 24 февраля 2022? Повторюсь, политика никуда не делась. Но у нас в этот день на маргинес была загнана внутренняя ненависть. Так было до весны 2024 года. Потом, равномерно эта внутренняя ненависть, стала исходить из маргинеса. Иногда совершенно справедливо, иногда совершенно искусственно. Но сейчас она в полный рост возвращается.

Почему возвращается? Не потому, что запахло выборами. А потому, что другой способ проявления политики у нас не выработан. Те, кто готов к дискуссиям, в основном не идут в политику. А попав в политику ты начинаешь играть по правилам футбольных фанатов.

Какой выход? Диалог. Но это никому не нужно. Никому – значит никому.

В заключение: этот текст не о русских и о тех, кто им помогает. Это текст о вполне проукраинских силах, которые смогли в 2022 году преодолеть ненависть и снова ее возрождают в 2024-25 гг.