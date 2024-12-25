Сломанные российские сухогрузы и Третья мировая

К сожалению, когда мы говорим о предстоящих переговорах, мы должны помнить, что виртуальная и, по-моему, почти нереальная в среднесрочной перспективе Третья мировая становится реальной частью будущих договоренностей (или не договоренностей) по Украине.

К сожалению, когда мы говорим о предстоящих переговорах, мы должны помнить, что виртуальная и, по-моему, почти нереальная в среднесрочной перспективе Третья мировая становится реальной частью будущих договоренностей (или не договоренностей) по Украине.

Два российских сухогруза, которые должны были вывозить оборудование из Сирии, сломались где-то в Средиземном море, а один из них затонул. И сейчас россияне срочно ищут им замену.

Конечно, нам приятно этим злорадствовать, но есть еще один важный аспект: этот мелкий, по своей сути инцидент, является некой лакмусовой бумажкой готовности России к Третьей мировой, которой нас пугают со всех сторон. Но ни сейчас, ни через 5 лет после передышки, ни Путин, ни пришедший ему на смену не будут готовы воевать с НАТО.

Просто, чтобы все понимали: Россия готовилась к сегодняшним боевым действиям 14 лет (с 2008, после войны в Грузии). Поэтому когда кто-то говорит, что передышка в 4-5 лет вернет России мощь – это миф. При нынешнем финансовом положении РФ, отсутствии технологий и провалов в самолето- и судостроительстве Россия не может стать страной, которая будет драйвером Третьей мировой. Единственное, что может делать Россия – это гадить. В конце концов это то, что она до сих пор относительно успешно делала.

Однако и здесь не все так просто. Если сейчас коллективному Западу удастся сломать хребет Ирана (а он оказался значительно слабее, чем это казалось до 2022 года), в России останется только один военный союзник - КНДР. Китай и дальше будет играть в свою игру, где война и военные действия будут оставаться последними козырями, которые лучше не использовать. Да и КНДР всегда играла в игру: дайте побольше денег.

Есть еще один важный аспект, который не учитывается сейчас: пока наша война для россиян – это все еще не экзистенциальная война, несмотря на все старания пропаганды. Эта война, прежде всего, о деньгах. Третья мировая будет войной без денег и за идею. А для этого нужно сильно сменить армию, привыкшую зарабатывать на войне.

Если коротко мы должны понимать несколько важных моментов:

1. Никакой Третьей мировой в том виде, как это было в 1914 или 1939 году в ближайшее время не будет. Нас, конечно, ожидает ряд локальных войн.

2. Все те, кто сейчас "топит" за скорую третью мировую делятся, в целом на четыре категории: идиоты, уверовавшие, потому что об этом много говорят, те, кто ловят информационную волну и в ней то ли сами себя пугают или хайпуют и те, кто хочет из этого получить политическую выгоду. К сожалению, мы находимся в эпицентре всей этой истории и, к сожалению, когда мы говорим о предстоящих переговорах, мы должны помнить, что виртуальная и, по-моему, почти нереальная в среднесрочной перспективе Третья мировая становится реальной частью будущих договоренностей (или не договоренностей) относительно Украины.

3. Наша главная проблема в том, что сейчас у Путина (шире у российских элит и большинства россиян возникла патологическая зацикленность на Украине, как главном компенсаторе их военного унижения. Последние 400 лет единственным предметом для гордости россиянина была армия (я довольно много об этом писал в своей книге "Как разрушить русский мир", если кому-то интересно, линк на книгу будет в комментариях) Так вот, нынешняя война показывает всю слабость этой самой армии.

4. Именно поэтому, кроме доминантного военного аспекта, нам сейчас крайне важно обратить внимание на информационную часть войны, причем, как внутри страны, так и на территории врага. К сожалению, американцы (Запад) принципиально самоустранились от информационной борьбы на территории РФ. Их ставка на хороших россиян окончательно провалилась в середине этого года. Дело в том, что в это время произошли два важных события: с одной стороны россияне ускорили "самовскрытие" своих консерв, которые начали продвигать главный нарратив, который, де-факто дублировал американский "Путин будет еще очень долго и что-то менять можно будет только после смерти Путина". Здесь драйвером процесса выступила, между прочим, Латынина. А для всех украинских любителей Швеца напомню, что он является одним из главных ее гостей. С другой стороны, в этот же период хорошие россияне окончательно убедились, что на горбе ВСУ они не войдут в Кремль. Поэтому начали менять свою риторику в сторону все того же "изменить что-то можно только после Путина".

5. Так вот, возвращаясь к информационной войне, следует обратить внимание на один важный аспект: современные войны не выигрываются без информационной составляющей. И, прежде всего, на территории врага.