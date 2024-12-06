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Вадим Денисенко исполнительный директор Украинского института будущего info@regionews.ua
06 декабря 2024, 11:34

Интервью Лаврова Такеру Карлсону. Что донес до американцев Путин

06 декабря 2024, 11:34
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Интервью Лаврова Такеру Карлсону (кратко)
Интервью Лаврова Такеру Карлсону (кратко)
фото: российские СМИ
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Лавров донес до американских масс следующее:

- ядрышки не будет (хотя пугать будут и после неудачной попытки запустить "орешником" по Киеву будут думать, что бы еще такого запустить.

– ⁠Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу. При этом я остаюсь при мысли, что они попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. Правда, это уже настолько очевидно, что тонкой игры здесь им не удастся сыграть. Главное, нам не допустить ошибок.

- ⁠главная цель этого интервью – донести месседж: "остановите поставки оружия, пока мы раздумываем или садиться за стол переговоров".

Неизвестным остается то, а что же было на словах передано Карлсону в Вашингтон. Хотя думаю, там каких-то сверхсекретных вещей нет, потому что в этой войне все карты лежат на поверхности с первого дня.

И последнее. Это еще не переговоры. Это только начало подготовки к переговорам. Трамп очень хотел бы решить вопрос до 20 января. Путин будет делать все, чтобы затянуть начало реальных переговоров. Но повторю то, что говорил и раньше: он вынужден будет сесть за стол переговоров, как минимум из-за страха обвала цены на нефть. И окно возможностей для каких-либо решений будет открыто до конца весны. Если до мая-июня не будет решений, резко растет вероятность того, что война затянется еще на год.

Правда, в это время Путин будет вынужден идти хотя бы на частичную мобилизацию. И это будет уже несколько иная русская армия. Но мы должны помнить, что РФ подготовила всю нормативку для того, чтобы с 25 марта 2025 иметь возможность начинать мобилизацию (не начать, а именно иметь возможность начать).

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