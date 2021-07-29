Будущее Зеленского: почему эта осень определяющая

Экватор Президента предполагает несколько важных моментов, но самый главный – это психологическое осознание, что пошел обратный отсчет до дня выборов. До сих пор, только Кучма понял, что подготовка к выборам начинается именно в этот момент

Экватор Президента предполагает несколько важных моментов, но самый главный – это психологическое осознание, что пошел обратный отсчет до дня выборов. До сих пор, только Кучма понял, что подготовка к выборам начинается именно в этот момент

Любая политическая кампания (революция также, между прочим) предусматривает шесть ключевых составляющих: лидер, структура, идеология, деньги (в том числе и на лояльность ключевых СМИ и стейкхолдеров), время и международная поддержка. Выигрывает тот, кто имеет четыре и более составляющих. По состоянию на сейчас у Владимира Зеленского есть только две: лидер и время. Все остальное, если выразиться метафорически: в процессе разработки.

Структура и неуправляемая вертикаль

По состоянию на сейчас Владимир Зеленский может похвастаться лишь двумя вещами: взятым под определенный контроль парламентом и частичным контролем над центральной частью вертикали власти. Но пока это все еще иллюзия контроля: есть огромная группа людей, которые ничего не решают и которым определенными преференциями закрыли рот. У большинства нет никаких политических перспектив, если исходить из нынешнего закона о выборах, и поэтому, все зависит от четкости выполнения договоренностей с этими людьми и отсутствии кого-угодно, кто мог бы внести дестабилизацию. Ключевой посыл Банковой: "Мы им нужны больше, чем они нам", но в нем, хоть и есть часть правды, есть и реальная угроза: нынешняя стабильность держится на том, что разные группы влияния согласились пока(!) играть в эту игру. Но чем ближе будет к концу каденции Президента и Рады, тем более дерзко нардепы будут искать свое будущее. И их лояльность будет зависеть именно от перспектив, а не от чего-то другого. Ими будет двигать страх будущего, и если они не будут бояться массово выйти из-под подчинения, в критический момент структура может посыпаться.

Касательно управляемости в регионах, то власть находится в иллюзии, что она имеет влияние на местах, которые особенно укрепились после победы Вирастюка на Франковщине. Пока можно говорить только о проникновении центральной власти, как максимум, на уровень областного совета, где удалось, в большинстве регионов, перетянуть на свою сторону "предателей", которые готовы за определенные преференции присягнуть всем.

В целом же, сейчас, в течение последних недель начался процесс переформатирования вертикали власти. Освобождение правой руки Ивана Баканова, замена руководителей МВД и генштаба, поиск новых министров обороны и юстиции - все это попытка создать новую, более свою вертикаль. В этом нет ничего плохого - каждый лидер строит свою вертикаль. Но, начиная с осени, перед Зеленским станет один из важнейших вопросов двух лет правления: это вертикаль людей или вертикаль функций и смыслов. И смена 2-3 человек не дает ответа на эти вопросы. Лучшие министры являются заложниками системы. И лучший тому пример - ситуация с новым министром экономики. Он не может сотворить чуда (как и предыдущий, между прочим). А от него требуют быстрых решений, которые просто невозможны. Собственно, вертикаль работает так, как ей ставят задачи и как ее контролируют. И еще, вертикаль существует либо в собственной системе координат или является частью большого идеологического механизма, который выстраивается в центре принятия решений. Пока все это отсутствует - есть вертикаль относительно лояльных людей. Вертикали лояльных людей, которые являются частью более крупного функционала просто нет. И у Владимира Зеленского, если он не хочет в 2023-24 гг, оказаться в ситуации, когда все решения зависят от лояльности потенциальных предателей, есть несколько месяцев для того, чтобы начать создавать вертикаль функций, которая опирается на лояльных людей. Иначе, иллюзия прочности быстро пройдет.

Идеология

Можно говорить, что у Зеленского нет идеологии, но это не совсем так. Его идеология базировалась и базируется на размывании идеологем: он за все хорошее и против всего плохого. Это умножено на отсутствие реальных конкурентов, лояльность олигархата и, что не менее важно, определенном страхе украинцев.

В пятницу, Ukrainian Institute for the Future украинский институт будущего будет презентовать результаты исследования фокус-групп, которые мы провели в рамках большого проекта "Кто мы. Украинцы глазами украинцев". Один из важных выводов заключается в следующем. Мы, будучи инфантильной нацией, посреди других атрибутов инфантильности, имеем и такой: отсутствие ощущения времени. Так вот, среди украинцев есть не только большое разочарование в государстве, но и есть большое чувство страха, что мы перепробовали все возможные варианты с правителями и моделями правления. И если мы ошиблись с Зеленским, то мы не понимаем, а что же будет дальше. И не понимаем по простой причине - у нас нет ощущения времени во взрослом значении этого слова. Именно этот аспект является одним из важнейших в содержании высокого рейтинга Зеленского.

Будучи в своей основе популистом (я не считаю это понятие ругательным или негативным) Владимир Зеленский не может не попасть в главную ловушку популиста, которая сводится к формуле: "Мы (в данном случае, власть) и есть весь народ". И здесь есть одна важная вещь, которую также показали наши фокус-группы: Зеленский для народа, пока так и не стал частью этого самого широкого народа (в социологии это измеряется прежде всего процентом тех, кто говорит, что страна движется в неправильном направлении). И для своего политического будущего Президент должен решить сверхсложную задачу: как стать частью народа, а не отделенной от народа власти (та же история сгубила всех предыдущих президентов с Кучмой включительно).

Деньги. Никаких быстрых точек роста нет и не будет

Власть сейчас достаточно прочная, чтобы финансово не зависеть от олигархата (главная зависимость медийная). Но экономика и инвестиции зависят от одного-единственного фактора – от правил игры. Это ключевая тема для разговора, который Президент должен провести с 20-30 главными стейкхолдерами государства. Но этот разговор все время откладывается. И главная причина – отсутствие понимания, какими будут эти правила игры. А если посмотреть более глобально, правила игры в любой стране, которые идет к успешности, определяются прежде всего уровнем патриотизма, затем пониманием того, как власть расширяет возможности и уровни этого патриотизма и, наконец, как эти возможности позволяют конвертировать патриотические возможности в материальные блага. Тридцать лет мы сразу подходили к третьему пункту, именно поэтому, никаких правил игры мы не установили.

Что касается более приземленных вещей, то мы должны для себя четко уяснить: у нас в ближайшие 2-3 года будет один инвестор - государство. И, если совсем уж опуститься на землю, то власть должна понять: бюджет 2022 является залогом успеха на выборах-2024. Никаких быстрых прорывов и точек роста нет и не будет. Если сейчас начать что-то, то оно (это что-то) выстрелит в 2023-24 гг.. Если сейчас власть не заложит амбициозные многолетние проекты не только Зеленский ни с чем не війдет в 2024 году к избирателям, все мы будем иметь точек роста в 2024-25 гг. И здесь есть еще один аспект, который нужно помнить: крупные проекты - это те, которые дают реальный повод для гордости большинства украинцев (вспомните об отчужденности власти от народа, она базируется и укоренилась на отсутствии поводов для гордости).

А потому, если коротко и приземленно: только идиот может сейчас предложить уменьшение дефицита бюджета.

Вместо выводов

Я сознательно здесь не пишу о международных отношениях. Прежде всего, потому что мы не хотим понять: наша задача к 2024 году выйти из состояния объекта в субъект определенных аспектов международной политики. Как только мы это поймем, нам станет намного легче. Можно очередной раз повторить историю про то, что в Вашингтоне кроме Госдепа есть еще и Конгресс, кроме Брюсселя нужно искать двусторонние союзы с Варшавой, Анкарай и Бухарестом и т.д. но пока выглядит так, что международной политики у нас нет.

Напоследок хотелось бы повторить лишь одну вещь: правильный диагноз - это 50% лечения болезни. Но это только в том случае, если есть желание лечиться, а не ходить к шаманам или знахарям.