О снятии ограничений и общественный транспорт

С сегодняшнего дня в Украине начался первый этап снятия ограничений. В нем не предусмотрено восстановление работы общественного транспорта для всех, то есть в дальнейшем все остается как есть. Это хорошо, что постепенно восстанавливается жизнь в стране. Но выглядит так, что вопрос, как будут добираться люди в то или иное место, снова обошли вниманием.

из открытых источников

С сегодняшнего дня в Украине начался первый этап снятия ограничений. В нем не предусмотрено восстановление работы общественного транспорта для всех, то есть в дальнейшем все остается как есть. Это хорошо, что постепенно восстанавливается жизнь в стране. Но выглядит так, что вопрос, как будут добираться люди в то или иное место, снова обошли вниманием.

Ни в одной стране мира, даже в тех, где было зафиксировано наивысшее количество случаев COVID-19, или в периоды пикового роста, общественный транспорт не останавливал работу. Транспорт продолжал работать с определенными ограничениями и условиями. https://bit.ly/2WJfrjv Полный локдаун, в частности, и остановка всего транспорта, была только в китайском городе Ухань и частично в Хорватии.

Почему так? Во всем мире общественный транспорт — основа передвижения, особенно, в больших городах или мегаполисах. Поэтому "отключение” систем общественного транспорта во время пандемии COVID-19 не было системным решением. Решением же стал пересмотр протоколов работы, усиление дезинфекции и другие меры, которые позволяли существенно уменьшить риски передачи вируса SARS-CoV-2, но продолжить работу.

Как пример, вот меры, предложенные American Public Transportation Association. https://bit.ly/3fJf6WX Среди них:

Усиленная дезинфекция транспорта (например, в Нью-Йорке усиленное уборку и дезинфекцию транспорта начали проводить каждые 72 часа; в обычный период это делается примерно 5 раз в год);

Сохранение дистанции (разметка на сиденьях и на остановках);

Использование средств индивидуальной защиты, в частности, отдельная закупка для сотрудников;

Установка физических барьеров между пассажирами и водителем (стеклянной перегородки) или введение практики "rear-door boarding” (через средние или задние двери);

Усиленное внимание к вентиляции и проветриванию;

Усилены кризисные коммуникации и разработка алгоритмов работы с работниками.

Все эти меры начали внедряться фактически с самого начала, что позволило не останавливать работу транспорта полностью.

Также во многих странах было уменьшено количество рейсового транспорта, открыто улицы и увеличено количество велодорожек, чтобы люди больше передвигались на велосипедах, установлено антисептики в метро или в наземном транспорте, менялся график работы было добавлено определенное количество вагонов для лучшего соблюдения дистанции в транспорте, даже разрешено водителям пропускать остановки ради сохранения физической дистанции внутри транспорта. https://bit.ly/2Lgezxl https://bit.ly/3bqyxQB

Эти меры позволили уменьшить риски передачи вируса, продолжать работу транспорта, вместе с этим избежать транспортного коллапса в городах и больших скоплений людей.

В Киеве метро закрылось еще 17 марта. Но с закрытием метро, для многих людей потребность передвигаться по городу не исчезла. Поэтому мы и видели множество фото переполненных автобусов и маршруток и очереди на остановках общественного транспорта с десятками людей в ожидании транспорта. Такие скопления наоборот благоприятная среда для распространения вируса. В частности, транспортные сложности — это дополнительный стресс и финансовые затраты для граждан.

Сейчас происходит постепенное снятие ограничений, но транспортный вопрос опять не решается. Кроме того, открытие метро планируется на последних этапах выхода из карантина. https://bit.ly/3c7SIEc Снова мы рискуем попасть в большой транспортный коллапс, а наземный транспорт может превратиться в огромный инкубатор вируса, который будет курсировать по городу.

Конечно, для того, чтобы открывать общественный транспорт для всех, нужно (было) провести надлежащую подготовку. Разметки для сохранения дистанции, усиленная дезинфекция, планирование расписания, установление антисептиков — это лишь несколько действий, которые позволили бы открыть транспорт быстрее. Времени для этого было более чем достаточно.

Пока общественный транспорт остается недоступным для всех, можем попытаться повлиять на решение местных управленцев, чтобы сделать общественный транспорт более безопасным. Например, поддержать инициативу по установлению антисептиков в киевском метро.

Здесь можно подписать петицию на сайте Киевский городской совет https://bit.ly/2W9ljDI

Со снятием ограничений будет увеличиваться потребность пользоваться общественным транспортом. Нельзя продолжать игнорировать транспортный вопрос.