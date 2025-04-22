12:00  21 квітня
На Великдень ЗСУ ліквідували 670 росіян, — Генштаб
11:00  21 квітня
Залізла на вагон-цистерну: на Волині дитину вразило струмом
15:40  21 квітня
Помер народний депутат України Володимир Мороз
UA | RU
UA | RU
Тарас Загородній Керуючий партнер "Національної антикризової групи" info@regionews.ua
22 квітня 2025, 04:41

Політична слабкість прикривається вкидами про Україну

22 квітня 2025, 04:41
Читайте также на русском языке
Перш ніж хапатись за валер’янку через чергові "вкиди" в західній пресі – згадайте історію з "боргами України"
Перш ніж хапатись за валер’янку через чергові "вкиди" в західній пресі – згадайте історію з "боргами України"
ілюстративне фото: pixabay
Читайте также
на русском языке

Спочатку малювали – 500 млрд "боргу" і вимагали "підписати за 2 години". Пішли в еротичну подорож.

Потім – 350. Пішли в еротичну подорож.

Далі – 120. Пішли в еротичну подорож.

Потім і це кудись зникло.

Те саме стосується спаму про "тиск на Україну", "нейтральний статус ЗАЕС", "російського Криму" та іншу дипломатичну лабуду. "Тискалка" не виросла.

Все що зараз ллється у "чесних та непідкупних ЗМІ" – це не сила, а демонстрація безсилля.

Без урахування позиції Європи та Україні це все віртуальні вологі фантазії для прикриття порожнечі.

Що справді важливо? Виробництво зброї.

Ракети на 2–3 тисячі км та іншої зброї. Чим більше у нас буде зброї тим менше будуть про Україну таким тоном патякати навіть "анонімні джерела".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна преса інфомація вкиди виробництво зброї
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
На Львівщині зіткнулися легковик та вантажівка: загинули три людини
22 квітня 2025, 06:13
На Харківщині внаслідок російських атак загинув 24-річний молодик, постраждала жінка
22 квітня 2025, 05:46
Житель Закарпаття намагався нелегально завезти в Україну "чужі" $40 тисяч
22 квітня 2025, 05:02
На Київщині накрили підпільне виробництво алкоголю
22 квітня 2025, 04:23
Пілоти "Сталевого Кордону" показали, як розбомбили опорники окупантів на Сумщині
22 квітня 2025, 03:58
На Волині на залізничному переїзді сталася ДТП: авто розтрощене вщент
22 квітня 2025, 03:37
Росіяни вдарили по Сумщині з мінометів: загинула людина
22 квітня 2025, 03:16
Матір була нетверезою: на Львівщині 4-річна дівчинка випала з вікна
22 квітня 2025, 02:53
Росіяни вдарили дронами по підприємству на Чернігівщині: наслідки
22 квітня 2025, 02:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Православна церква України
Олександр Коваленко
Всі блоги »