Політична слабкість прикривається вкидами про Україну
Перш ніж хапатись за валер’янку через чергові "вкиди" в західній пресі – згадайте історію з "боргами України"
Перш ніж хапатись за валер’янку через чергові "вкиди" в західній пресі – згадайте історію з "боргами України"
Спочатку малювали – 500 млрд "боргу" і вимагали "підписати за 2 години". Пішли в еротичну подорож.
Потім – 350. Пішли в еротичну подорож.
Далі – 120. Пішли в еротичну подорож.
Потім і це кудись зникло.
Те саме стосується спаму про "тиск на Україну", "нейтральний статус ЗАЕС", "російського Криму" та іншу дипломатичну лабуду. "Тискалка" не виросла.
Все що зараз ллється у "чесних та непідкупних ЗМІ" – це не сила, а демонстрація безсилля.
Без урахування позиції Європи та Україні це все віртуальні вологі фантазії для прикриття порожнечі.
Що справді важливо? Виробництво зброї.
Ракети на 2–3 тисячі км та іншої зброї. Чим більше у нас буде зброї тим менше будуть про Україну таким тоном патякати навіть "анонімні джерела".
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