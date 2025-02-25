Голосование в ООН и урок для Украины: всегда следует говорить "нет"

В голосовании за две противоположные резолюции в ООН самое интересное, что Россия везде проголосовала "против"

В голосовании за две противоположные резолюции в ООН самое интересное, что Россия везде проголосовала "против"

фото: Facebook

Путин смачно харкнул в Трампа, еще раз подчеркнув, что с ним невозможно договариваться ни о чем. Посмотрим, что будет дальше) А для нас урок, что всегда нужно гнуть свою линию и уметь говорить "нет", когда нас просили снять свою резолюцию. Мир любит сильных, а не тех, кто стоит в позе "чего изволите". Тогда тебе помогать будут всегда. И это касается и внутренней политики, когда у нас постоянно заглядывали в рот "партнерам" по любому поводу. Так только папуасы себя ведут. Всегда следует отстаивать свой интерес.

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