После нас — хоть потоп: кредо застройщиков-мошенников

Людовик XV славился своим пристрастием к роскоши и расточительству. Когда его войско переживало поражение при Росбахе, мадам де Помпадур, чтобы утешить его, произнесла фразу, которая стала крылатой: после нас — хоть потоп. Позднее это выражение стало олицетворять королевское окружение, где царил разврат и казнокрадство, привычку брать от жизни все и не думать о последствиях для потомков и истории

Людовик XV славился своим пристрастием к роскоши и расточительству. Когда его войско переживало поражение при Росбахе, мадам де Помпадур, чтобы утешить его, произнесла фразу, которая стала крылатой: после нас — хоть потоп. Позднее это выражение стало олицетворять королевское окружение, где царил разврат и казнокрадство, привычку брать от жизни все и не думать о последствиях для потомков и истории

Кажется, именно такое кредо имеют застройщики, когда в погоне за наживой гудят целые экосистемы. Видимо, такой жизненной философией руководствуется депутат Оверко, приближенный к экс-мэру Карплюка, застраивая пойму Ирпеня многоэтажками вместо обещанной школы. Расписывать эту историю не буду — в просторах интернета выложено много информации о том, как застройщик обещал школу, а в результате на этом месте строится новый жилой комплекс на 72 дома.



Ирпень для многих — лакомый кусок. Жителей привлекает лес, чистый воздух и комфортная загородная жизнь среди природы. Коммерсантов — большое количество, как и незастроенных земель. Медленно Ирпень превращается не просто в город новых застроек, а в город недостроев, потому что за мошенничество строительство часто замораживается. Вспомнить даже Игоря Вишнякова, друга Карплюка, который собрал с инвесторов около 300 миллионов гривен и сбежал в Испанию. Или застройщиков жилых комплексов "Фрешсити", "Княжий двор", "Панорамный 2" - от действий этих мошенников пострадало более 1500 вкладчиков.

Мы до сих пор живем в эру вандализма и дикого средневековья. Земли захватываются по правилу — кто сильнее, тот и прав. Уже три года идут судебные процессы за незаконное строительство жилого комплекса "Синергия Сити”. Самовольное строительство осуществляется с нарушениями законодательства, без разрешительных документов, исполнительная документация не велась, технический надзор не был осуществлен.



Пойма Ирпеня входит в Изумрудную сети Украины, а это означает, что территория сохраняет целостность речных систем и должна быть защищена государством от застроек. Поэтому всех этих лет судебных тяжб вообще не должно быть! Это — земля, на которой строить запрещено. Точка. Так почему же эту точку еще не поставили? Своей непутевостью и бездействием работники правоохранительной системы способствуют расцвету преступности, а значит, являются соучастниками.

Преступление заключается не только в уничтожении защищенной законом Территории Особого Природоохранного Интереса, каким является Ирпенская пойма. Преступление осуществляется и в отношении тех людей, которые будут здесь жить. Дома, построенные на торфяниках, в случае проведения масштабной застройки окажутся в зоне подтопления. Изменение ландшафта неизбежно приведет к нарушению водного баланса и, как следствие, природных катаклизмов не только в Ирпене, но и в Киеве и в соседних селах. Река может просто исчезнуть! Никто из горе-застройщиков не заботится о будущем, никого не интересует, что будет после их преступных действий!



Это не единственный случай незаконной застройки в Ирпене, город почти захватили наглые застройщики, которые, словно саранча, уничтожают все большие и большие территории леса.



Почему в нашей стране убиваются зеленые зоны, целые экосистемы, но виновных никогда нет? Застройщики уничтожают красавец-Ирпень. Нужно ввести уголовную ответственность, и пока не будет наказаний, будет уничтожаться Ирпень и другие города, а мы с вами будем только наблюдать, как день за днем Украина превращается в каменные джунгли.