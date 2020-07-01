Після нас — хоч потоп: кредо забудовників-шахраїв
Здається, саме таке кредо мають забудовники, коли в погоні за наживою загублюють цілі екосистеми. Мабуть, такою життєвою філософією керується депутат Оверко, наближений до ексмера Карплюка, забудовуючи заплаву Ірпеня багатоповерхівками натомість обіцяної школи. Розписувати цю історію не буду — у просторах інтернету викладено багато інформації про те, як забудовник обіцяв школу, а в результаті на цьому місці будується новий житловий комплекс на 72 будинки.
Ірпінь для багатьох — ласий шматок. Жителів приваблює ліс, чисте повітря та комфортне заміське життя серед природи. Комерсантів — велика кількість , як і незабудованих земель. Поволі Ірпінь перетворюється не просто на місто нових забудов, а на місто недобудов, бо через шахрайство будівництво часто заморожується. Згадати навіть Ігора Вишнякова, друга Карплюка, що зібрав з інвесторів близько 300 мільйонів гривень і втік до Іспанії. Або забудовників житлових комплексів "Фрешсіті", "Княжий двір", " Панорамний 2" - від дій цих шахраїв постраждало більш ніж 1500 вкладників.
Ми досі живемо в еру вандалізму та дикого середньовіччя. Землі захоплюються за правилом — хто сильніший, той і правий. Вже три роки йдуть судові процеси через незаконне будівництво житлового комплексу "Синергія Сіті”. Самочинне будівництво здійснюється з порушеннями законодавства, без дозвільних документів, виконавча документація не велася, технічний нагляд не було здійснено.
Заплава Ірпеня входить до Смарагдової мережі України, а це означає, що територія зберігає цілісність річкових систем і повинна бути захищена державою від забудов. Тому всіх цих років судових тяжб взагалі не повинно бути! Це — земля, на якій будувати заборонено. Крапка. То чому ж цю крапку досі не поставили? Своєю недолугістю та бездіяльністю робітники правоохоронної системи сприяють розквіту злочинності, а значить, є співучасниками.
Злочин полягає не лише у знищенні захищеної законом Території Особливого Природоохоронного Інтересу, яким є Ірпінська заплава. Злочин здійснюється і щодо тих людей, які будуть тут жити. Будинки, збудовані на торфовищах, у разі проведення масштабної забудови опиняться в зоні підтоплення. Зміна ландшафту неминуче призведе до порушення водного балансу та, як наслідок, природних катаклізмів не тільки в Ірпені, а й в Києві та сусідніх селах. Річка може просто зникнути! Ніхто з горе-забудовників не дбає про майбутнє, нікого не цікавить, що буде після їхніх злочинних дій!
Це не єдиний випадок незаконної забудови в Ірпені, місто майже захопили зухвалі забудовники, що, немов сарана, винищують все більші й більші території лісу.
Чому в нашій країні вбиваються зелені зони, цілі екосистеми, але винних ніколи нема? Забудовники знищують красень-Ірпінь. Потрібно ввести кримінальну відповідальність, і доки не буде покарань, знищуватиметься Ірпінь та інші міста, а ми з вами будемо тільки спостерігати, як день за днем Україна перетворюється на кам'яні джунглі.