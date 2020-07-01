Після нас — хоч потоп: кредо забудовників-шахраїв

Людовик XV славився своїм хистом до розкоші та марнотратства. Коли його військо пізнало поразку біля Росбаху, мадам де Помпадур, щоб втішити його, вимовила фразу, яка стала крилатою: після нас — хоч потоп. Пізніше цей вираз став уособлювати королівське оточення, де панувала розпуста та казнокрадство, звичку брати від життя все й не думати про наслідки для нащадків та історії

Людовик XV славився своїм хистом до розкоші та марнотратства. Коли його військо пізнало поразку біля Росбаху, мадам де Помпадур, щоб втішити його, вимовила фразу, яка стала крилатою: після нас — хоч потоп. Пізніше цей вираз став уособлювати королівське оточення, де панувала розпуста та казнокрадство, звичку брати від життя все й не думати про наслідки для нащадків та історії

Здається, саме таке кредо мають забудовники, коли в погоні за наживою загублюють цілі екосистеми. Мабуть, такою життєвою філософією керується депутат Оверко, наближений до ексмера Карплюка, забудовуючи заплаву Ірпеня багатоповерхівками натомість обіцяної школи. Розписувати цю історію не буду — у просторах інтернету викладено багато інформації про те, як забудовник обіцяв школу, а в результаті на цьому місці будується новий житловий комплекс на 72 будинки.



Ірпінь для багатьох — ласий шматок. Жителів приваблює ліс, чисте повітря та комфортне заміське життя серед природи. Комерсантів — велика кількість , як і незабудованих земель. Поволі Ірпінь перетворюється не просто на місто нових забудов, а на місто недобудов, бо через шахрайство будівництво часто заморожується. Згадати навіть Ігора Вишнякова, друга Карплюка, що зібрав з інвесторів близько 300 мільйонів гривень і втік до Іспанії. Або забудовників житлових комплексів "Фрешсіті", "Княжий двір", " Панорамний 2" - від дій цих шахраїв постраждало більш ніж 1500 вкладників. Ми досі живемо в еру вандалізму та дикого середньовіччя. Землі захоплюються за правилом — хто сильніший, той і правий. Вже три роки йдуть судові процеси через незаконне будівництво житлового комплексу "Синергія Сіті”. Самочинне будівництво здійснюється з порушеннями законодавства, без дозвільних документів, виконавча документація не велася, технічний нагляд не було здійснено.



Заплава Ірпеня входить до Смарагдової мережі України, а це означає, що територія зберігає цілісність річкових систем і повинна бути захищена державою від забудов. Тому всіх цих років судових тяжб взагалі не повинно бути! Це — земля, на якій будувати заборонено. Крапка. То чому ж цю крапку досі не поставили? Своєю недолугістю та бездіяльністю робітники правоохоронної системи сприяють розквіту злочинності, а значить, є співучасниками. Злочин полягає не лише у знищенні захищеної законом Території Особливого Природоохоронного Інтересу, яким є Ірпінська заплава. Злочин здійснюється і щодо тих людей, які будуть тут жити. Будинки, збудовані на торфовищах, у разі проведення масштабної забудови опиняться в зоні підтоплення. Зміна ландшафту неминуче призведе до порушення водного балансу та, як наслідок, природних катаклізмів не тільки в Ірпені, а й в Києві та сусідніх селах. Річка може просто зникнути! Ніхто з горе-забудовників не дбає про майбутнє, нікого не цікавить, що буде після їхніх злочинних дій!



Це не єдиний випадок незаконної забудови в Ірпені, місто майже захопили зухвалі забудовники, що, немов сарана, винищують все більші й більші території лісу.



Чому в нашій країні вбиваються зелені зони, цілі екосистеми, але винних ніколи нема? Забудовники знищують красень-Ірпінь. Потрібно ввести кримінальну відповідальність, і доки не буде покарань, знищуватиметься Ірпінь та інші міста, а ми з вами будемо тільки спостерігати, як день за днем Україна перетворюється на кам'яні джунглі.

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