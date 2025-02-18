Пакт Лаврова-Рубиотропа: в Саудовой Аравии США и РФ пока не договорились

Пакта Лаврова-Рубиотропа не состоялось

Пакта Лаврова-Рубиотропа не состоялось

фото: Reuters

Но россияне уже счастливы. С самого факта встречи. Их вывели из изоляции и разговаривают с ними на равных. Они доказали, что могут переждать чего угодно и кого угодно. И теперь могут даже диктовать повестку переговоров. Рейган бы оценил….

И россияне надувают щеки. Что эстетически выглядит ужасающе. Но, конечно, не капитуляция Украины. А вот является ли это капитуляцией США, пусть в США и решают. Там сейчас много интересного происходит. И главный вопрос уносимого, это "А навсегда ли теперь так?"

Но главное, Россия получила моральную сатисфакцию. Что получил Трамп – вопрос открытый. Когда продолжатся переговоры – тоже пока не ясно. И никакой гарантии, что кто-то с кем договорится, нет, даже учитывая тот факт, что Трамп лучший переговорщик в мире и всегда заключает очень бьютифул соглашение.

Но если вдруг сумеют договориться? Причем договориться так, чтобы это не вызвало сразу в ЕС и Украине. Представим таковой вариант. И мы переходим к плану, который сливают всем налево и направо из окрестностей Белого Дома.

- прекращение огня

- выборы

- мирное соглашение.

Конечно, пункт об украинских выборах бесит. Все в Украине. Потому какого черта они должны говорить о выборах в Украине. Это что, гражданская война или что? Ибо какого черта есть выборы президента Украины, а нет, например, выборов Путина? Ибо легитимность Зеленского будет выше легитимности Путина. И появление этого пункта свидетельствует, конечно, о силе переговорщиков Трампа и об их нечувствительности к российской пропаганде.

Многие думают, что выборы здесь нужны для того, чтобы Москва через ток-ток протянула своего кандидата и он подписал мирное соглашение, которое вызовет оргазм у Путина. Но это сложно представить в нашей реальности. Особенно во время войны. Даже если российские кукушки будут петь песни, что именно с ними Путин договорится.

На самом деле мирное соглашение невозможно. В принципе. Ибо слишком далеки стороны друг от друга. Украина и Россия не будут иметь мирного соглашения как минимум до смерти Путина. А может, и дальше. Мирное соглашение между Северной Кореей и Южной Кореей не подписано до сих пор. Не говоря уже о России и Японии. И если Россию возвращают и без мирного соглашения на большой стол, если американцы доставляют им такое удовольствие, то никакой мотивации делать изменения у россиян не будет даже когда Путин умрет.

Поэтому единственно возможный вариант – это заморозка конфликта. Но нельзя сделать "официальное замораживание конфликта". Заморозка всегда происходит сама по себе. Со временем. Когда другие сценарии не реализуются.

А выборы? Кроме того, что это странная прихоть российской пропаганды, почему-то ставшая мейнстримом у американцев, это просто метод сохранить лицо Путину. Который постоянно рассказывал, что ему нужна большая сделка. И на прекращение огня они не пойдут. А тут раз – и ушли. Ибо потемкинская деревня их экономики не может обманывать вечно. Это то, что может мотивировать россиян.

Если вдруг договоренность станет возможной. Потому что без такой мотивации даже то, что сейчас ужасает украинцев, то, что должно вызвать фрустрацию после войны, неприемлемо для России. Которая должна отвергнуть свои хотелки контролировать Украину, ограничить украинскую армию или навязать Украине свою волю в вопросах языка или культуры.

Поэтому переговоры о прекращении огня и продлятся долго. Потому что стороны понимают, что это и есть та же финальная договоренность.