Пакт Лаврова-Рубіотропа: у Саудівський Аравії США та РФ поки що не домовились

Пакту Лаврова-Рубіотропа не відбулось

Пакту Лаврова-Рубіотропа не відбулось

фото: Reuters

Але росіяни вже щасливі. Від самого факту зустрічі. Їх вивели із ізоляції і розмовляють з ними на рівних. Вони довели, що можуть перечекати будь-що і будь-кого. І тепер можуть навіть диктувати повістку перемовин. Рейган би зацінив….

І росіяни надувають щоки. Що естетично виглядає жахливо. Але, звісно, не є капітуляцією України. А от чи є це капітуляцією США то нехай в США і вирішують. Там зараз багато цікавого відбувається. І головне питання того, що несеться, це "А чи назавжди тепер так?"

Але головне, Росія отримала моральну сатисфакцію. Що отримав Трамп – питання відкрите. Коли продовжаться перемовини – також поки не зрозуміло. І ніякої гарантії, що хтось з кимось домовиться, немає, навіть враховуючи той факт, что Трамп найкращий перемовник у світі і завжди укладає дуже бьютіфул угоду.

Але якщо раптом зможуть домовитись? Причому домовитись так, щоб це не викликало відразу в ЄС і в Україні. Уявімо такий варіант. І ми переходимо к плану, який зливають всім наліво і направо з околиць Білого Дома.

- Припинення вогню

- Вибори

- Мирна угода.

Звісно, пункт про українські вибори бісить. Всіх в Україні. Бо якого біса вони мають говорити про вибори в Україні. Це що, громадянська війна чи що? Бо якого біса є вибори президента Україні, а немає, наприклад, виборів Путіна? Бо легітимність Зеленського буде вище ніж легітимність Путіна. І поява цього пункту свідчить, звісно, про силу переговорників Трампа і про їх не чутливість до російської пропаганди.

Багато хто думає, що вибори тут потрібні для того, щоб Москва через тік-ток протягнула свого кандидата і він підписав мирну угоду, яка викличе оргазм у Путіна. Але це важко уявити в нашій реальністі. Особливо під час війни. Навіть якщо російські зозулі будуть співати пісні, що саме з ними Путін домовиться.

Насправді, мирна угода неможлива. В принципі. Бо занадто далекі сторони одна від одної. Україна і Росія не будуть мати мирної угоди як мінінмум до смерті Путіна. А може й далі. Мирна угода між Північною Кореєю і Південною Корею не підписана досі. Не кажучи вже про Росію і Японію. І якщо Росію повертають і без мирної угоди на великий стіл, якщо американці роблять їм таку приємність, то ніякої мотивації робити зміни у росіян не буде навтіь коли Путін помре.

Тому єдиний можливий варіант – це замороження конфлікта. Але не можна зробити "офіційне замороження конфлікту". Замороження завжди відбувається саме по собі. З часом. Коли інші сценарії не реалізуються.

А вибори? Окрім того, що це дивна забаганка російської пропаганди, яка чомусь стала мейнстрімом у американців, це просто метод зберегти обличчя Путіну. Який постійно розповідав, що йому потрібна велика угода. І на припинення вогню вони не підуть. А тут раз – і пішли. Бо потьомкінська дєрєвня їх економіки не може обманювати вічно. Це те, що може мотивувати росіян.

Якщо раптом домовленість стане можливою. Бо без такої мотивації навіть те, що зараз жахає українців, те, що має викликати фрустрацію після війни, є неприйнятним для Росії. Яка має відкинути свої хотєлки контролювати Україну, обмежити українську армію чи нав’язати Україні свою волю у питаннях мови чи культури.

Тому перемовини про припинення вогню і будуть тривати довго. Бо сторони розуміють, що це і є та сама фінальна домовленість.