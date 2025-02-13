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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
13 февраля 2025, 11:59

Политические репрессии вместо единства: есть ли у Украины инстинкт самосохранения?

13 февраля 2025, 11:59
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Украину затягивает в турбулентность. В мире несется. Что нужно делать в такие моменты? Демонстрировать единство? Подходить с холодной головой. Координировать шаги с оставшимися союзниками?
Украину затягивает в турбулентность. В мире несется. Что нужно делать в такие моменты? Демонстрировать единство? Подходить с холодной головой. Координировать шаги с оставшимися союзниками?
фото: Facebook
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А у нас только неправильные ответы на вопросы.

Санкции. Против политических оппонентов. Эврика.

Санкции против Порошенко на фоне того, что не нашли причины вводить санкции против Портнова. Гениально.

И кажется, что инстинкта самосохранения у кого-то нет в принципе. Когда читаешь, что в Украине решили открыть сезон политических репрессий. То ли в предвкушении скорых выборов, до которых надо успеть зачистить поле, то ли в надежде, что все так несется, что прокатит что угодно. Что быть демократами теперь не модно?

Войны уже нет, да? Российские ракеты и дроны не целятся в украинцев? Нашествия российских штурмов уже не происходят на фронте? Путин от радости, что ему позвонил Трамп упился до смерти?

В момент, когда поддержка ЕС становится критической на фоне самоустранения США, разумнее всего, конечно, подрывать веру в демократичность Украины. Это успех. Да победим.

Можно любить или не любить Порошенко. Можно считать его гением или винить во всех грехах. Но санкции против него не имеют ничего общего с поиском справедливости. Это просто расправа с политическим оппонентом. Это единственная мотивация. И все это понимают. И в Украине. И за границей. И не важно, считаете ли вы Порошенко крупнейшим коррупционером в истории или лучшим из президентов Украины, с последствиями столкнутся все. С последствиями в критический момент.

И это даже не выборочное правосудие. Это просто расправа с оппозицией.

Интересно, понимает ли 6-й президент, что преследуя 5-го президента, дает индульгенцию 7-му президенту на соответствующие действия? Потому что есть ощущение, что желание действовать у 7-го президента будет…

Это никогда не было украинским путём. Поэтому лучше на него не становиться.

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