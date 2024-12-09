Сирия: путинское "супер-оружие" "Орешник" подходит только для дешевого пиара

Угрозы Путина "Орешником" никак не повлияли на положение сирийского диктатора Башара Асада

Угрозы Путина "Орешником" никак не повлияли на положение сирийского диктатора Башара Асада

Вот грустно Башару Асаду. У Путина есть супер-пупер оружие "Орешник", которое по мощности уступает только "Звезде смерти", но почему-то он его не дает и не спасает своего верного муртада.

А он же и Крым признавал российским, и украинских бандеровцев лично видел и об украинских биолабораториях всем рассказывал. И что это тебе дало, Башар?

И говорит только "держи друг Башар боярышника. Я тебя уважаю. Но денег, людей и танков нет. Держись"

Но в то же время обещает супер-пупер "Орешник" Лукашенко. Чтобы снова Илон Маск надевал памперсы, наверное.

Вот странное супер-оружие, орешник. В войне не помогает как-то. Подходит только для дешевого пиара. И для телевизионного оргазма, чтобы русскому другу Такеру было о чем поговорить, глядя влюбленными глазами на Лаврова.

А Башару грустно. Даже россиянам на военных базах в Сирии как-то не очень приятно. Ибо до них уже долетают приветы. А те, кто их присылает, тоже почему-то не боятся того страшного "Орешника". И не боятся страшной и могучей российской непобедимой армии. Что имеет множество ресурсов и может воевать годами, потому что уже перевела свою экономику на военные рельсы. Ну так же Путин говорит. Он же лгать не будет.

А может, просто эти повстанцы неграмотны и не знают, что ядерное государство не может проиграть в войне? Не читали правильные газеты.

Вот если бы знали… а так грустно Башару…