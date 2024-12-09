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Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital info@regionews.ua
09 декабря 2024, 11:06

Сирия: путинское "супер-оружие" "Орешник" подходит только для дешевого пиара

09 декабря 2024, 11:06
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Вот грустно Башару Асаду. У Путина есть супер-пупер оружие "Орешник", которое по мощности уступает только "Звезде смерти", но почему-то он его не дает и не спасает своего верного муртада.

А он же и Крым признавал российским, и украинских бандеровцев лично видел и об украинских биолабораториях всем рассказывал. И что это тебе дало, Башар?

И говорит только "держи друг Башар боярышника. Я тебя уважаю. Но денег, людей и танков нет. Держись"

Но в то же время обещает супер-пупер "Орешник" Лукашенко. Чтобы снова Илон Маск надевал памперсы, наверное.

Вот странное супер-оружие, орешник. В войне не помогает как-то. Подходит только для дешевого пиара. И для телевизионного оргазма, чтобы русскому другу Такеру было о чем поговорить, глядя влюбленными глазами на Лаврова.

А Башару грустно. Даже россиянам на военных базах в Сирии как-то не очень приятно. Ибо до них уже долетают приветы. А те, кто их присылает, тоже почему-то не боятся того страшного "Орешника". И не боятся страшной и могучей российской непобедимой армии. Что имеет множество ресурсов и может воевать годами, потому что уже перевела свою экономику на военные рельсы. Ну так же Путин говорит. Он же лгать не будет.

А может, просто эти повстанцы неграмотны и не знают, что ядерное государство не может проиграть в войне? Не читали правильные газеты.

Вот если бы знали… а так грустно Башару…

Россия Владимир Путин Сирия ракета
 
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