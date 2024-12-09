06:36  09 грудня
Як відключатимуть світло 9 грудня: інформація про графіки від Укренерго
10:48  09 грудня
У Києві затримали банду, яка грабувала квартири пенсіонерів під виглядом газовиків
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital info@regionews.ua
09 грудня 2024, 11:06

Сирія: путінська "супер-зброя" "Орєшнік" підходить лише для дешевого піару

09 грудня 2024, 11:06
Читайте также на русском языке
Погрози Путіна "Орєшніком" ніяк не вплинули на становище сирійського диктатора Башара Асада
Погрози Путіна "Орєшніком" ніяк не вплинули на становище сирійського диктатора Башара Асада
Читайте также
на русском языке

Ось сумно Башару Асаду. У Путіна є супер-пупер зброя "Орешнік", що за потужністю поступається тільки "Зірці смерті", але чомусь він її не дає і не рятує свого вірного посіпаку.

А той же і Крим російським визнавав, і українських бандерівців особисто бачив і про українські біолабораторії всім розповідав. І що це тобі дало, Башар?

І каже тільки "тримай друг Башар бояришник. Бо я тебе поважаю. Але грошей, людей і танків немає. Тримайся"

Але у той же час обіцяє супер-пупер "Орєшнік" Лукашенкові. Щоб знов Ілон Маск вдягав памперси, напевно.

Оце дивна суперзброя, той орєшнік. У війні не допомагає, якось. Підходить лише для дешевого піару. І для телевізійного оргазму, щоб російському другу Такеру було про що поговорити, дивлячись закоханими очами на Лаврова.

А Башару сумно. Навіть росіянам на військових базах у Сирії якось не дуже приємно. Бо до них вже долітають привіти. А ті, хто їх присилає, також чомусь не бояться того страшного "Орєшніка". І не бояться страшної і могутньої російської непереможної армії. Що має безліч ресурсів і може воювати роками, бо ж вже перевела свою економіку на військові рейки. Ну так же Путін говорить. Він же брехати не буде.

А може то просто ці повстанці неграмотні і не знають, що ядерна держава не може програти у війні? Не читали правильних газет.

От якби знали… а так сумно Башару…

Росія Володимир Путін Сирія ракета
 
Велика чистка мерів. Хто наступний?
Скільки заробляють «люди Зеленського»
Вся президентська рать
Найбагатші мери України
Підписуйтесь на RegioNews
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
Окупанти вкотре атакували Херсон та передмістя: є загиблий і поранені
09 грудня 2024, 13:27
На Запоріжжі російський дрон атакував автомобіль волонтерів
09 грудня 2024, 13:08
Збитки на 11 млн грн: на Сумщині судитимуть посадовців лісгоспу
09 грудня 2024, 12:56
У Миколаєві під час ремонтних робіт травмувався працівник аварійної бригади
09 грудня 2024, 12:42
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
09 грудня 2024, 12:34
Росіяни обстріляли центр Херсона: поранена жінка
09 грудня 2024, 12:29
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
09 грудня 2024, 12:25
У Харкові затримали коригувальника, який хотів навести російські удари по військових об’єктах
09 грудня 2024, 12:10
На Сумщині прикордонники приземлили ворожий безпілотник
09 грудня 2024, 11:57
На Хмельниччині водій легковика на смерть збив подружжя
09 грудня 2024, 11:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Ігор Семиволос
Артем Карякін "Східний"
Вадим Денисенко
Всі блоги »