Сирія: путінська "супер-зброя" "Орєшнік" підходить лише для дешевого піару

Погрози Путіна "Орєшніком" ніяк не вплинули на становище сирійського диктатора Башара Асада

Погрози Путіна "Орєшніком" ніяк не вплинули на становище сирійського диктатора Башара Асада

Ось сумно Башару Асаду. У Путіна є супер-пупер зброя "Орешнік", що за потужністю поступається тільки "Зірці смерті", але чомусь він її не дає і не рятує свого вірного посіпаку.

А той же і Крим російським визнавав, і українських бандерівців особисто бачив і про українські біолабораторії всім розповідав. І що це тобі дало, Башар?

І каже тільки "тримай друг Башар бояришник. Бо я тебе поважаю. Але грошей, людей і танків немає. Тримайся"

Але у той же час обіцяє супер-пупер "Орєшнік" Лукашенкові. Щоб знов Ілон Маск вдягав памперси, напевно.

Оце дивна суперзброя, той орєшнік. У війні не допомагає, якось. Підходить лише для дешевого піару. І для телевізійного оргазму, щоб російському другу Такеру було про що поговорити, дивлячись закоханими очами на Лаврова.

А Башару сумно. Навіть росіянам на військових базах у Сирії якось не дуже приємно. Бо до них вже долітають привіти. А ті, хто їх присилає, також чомусь не бояться того страшного "Орєшніка". І не бояться страшної і могутньої російської непереможної армії. Що має безліч ресурсів і може воювати роками, бо ж вже перевела свою економіку на військові рейки. Ну так же Путін говорить. Він же брехати не буде.

А може то просто ці повстанці неграмотні і не знають, що ядерна держава не може програти у війні? Не читали правильних газет.

От якби знали… а так сумно Башару…