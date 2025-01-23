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Роман Бондарь Старший партнер Korn Ferry info@regionews.ua
23 января 2025, 09:15

Депопуляция и безумные потери, которые не восстановить: молодежи в Украине не будет

23 января 2025, 09:15
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Молодежи не будет. Забудьте об этом
Молодежи не будет. Забудьте об этом
иллюстративное фото: из открытых источников
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Безумные потери для будущей рабочей силы детей раннего и раннетрудоспособного возраста - не восстановить. Выехавшие - не вернутся. Те, 16-ти летние, кто выезжают сейчас, чтобы не попасть под учет – не вернутся тоже. Мир сделает все, чтобы их удержать – подарок для демографического обновления устаревшей Европы и не только.

Тренд следующей декады для Украины - битва за молодежь, привлечение пожилых людей и возвращение экономически неактивных к работе.

Но это не только наша проблема. Следующие 100 лет от депопуляции и недостатка молодежи будет страдать весь мир.

Демографические пирамиды перевернутся или станут обелисками. Падение фертильности, неустанное старение и рост среднего возраста приведет к экономическим дисбалансам, изменению спроса и потребительским предпочтениям, политической перестройке. До недавнего времени могущественные и пассионарные страны войдут в тень. И на глобальной арене засияют новые солнца экономической активности.

Последний отчет McKinsey "Dependency and Depopulation" ярко иллюстрирует необратимость этого процесса и обреченность развитого мира по сравнению с новыми центрами силы в Суб-Сахарском регионе, Индии и Азии.

Что делать в этой связи Украине?

Пока ответ один – производительность, потому что мигрантов не будет, забудьте об этом тоже.

Украина молодежь население работа демография депопуляция
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