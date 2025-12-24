В церковной традиции Рождественский сочельник называется Вечером Рождества Христова

Это очень ожидаемый день, которым завершается сорокадневный Рождественский пост, и наступает предвкушение великой радости – рождение Спасителя мира

иллюстративное фото: из открытых источников

В наших храмах в этот день царит тихое торжество, молитва и свет надежды. Уставные службы сегодня составляют великие времена и изобразительные, а затем совершается Литургия по чину святителя Василия Великого.

Священнослужители одевают белые облачения – как знак Божьего Света и духовной чистоты, а также радости, наполняющей душу в канун Рождества Христова.

Для украинских семей Сочельник – время единства и любви к своей семье, которое полон давних традиций и уюта. По возможности хозяева готовят к 12 постным блюдам, приглашают близких к общему столу и несут "ужин" своим родителям.

Центральным блюдом является кутья, или коливо – сваренная пшеница с медом и маком, которую пробуют первой. Зерно пшеницы символизирует вечную жизнь, мед – небесную радость и блаженство, а мак олицетворяет продолжение рода.

Интересно, что традиция готовить на сочельник именно 12 блюд формировалась постепенно. Символ этого числа связывают с месяцами года или с апостолами, но в обиходе оно означало полный и щедрый стол. Блюда должны быть разными по вкусу и составу, чтобы год был достаточным и без недостатка.

После завершения богослужения и с появлением первой звезды на небе, напоминающей нам о Вифлеемской звезде, семья собирается за столом. В доме звучит коляда – искренняя молитва в песне, которая прославляет рождение Христа и несет благую весть мира, добра и надежды.

Сейчас во время тяжелых испытаний и войны нас пытаются лишить покоя, тишины и семейного тепла. Но мы знаем: свет всегда сильнее тьмы, жизнь побеждает смерть, а любовь – страх. С верой в сердце молимся и надеемся, что с Божьей помощью Украина выстоит и победит. Ибо Христос родился, чтобы спасти нас и подарить миру свет, мир и надежду.