Привыкание к войне – очень коварная вещь

Война – это аномалия. Выход сознания из состояния постоянного пребывания в ненорме обычно длится дольше и болезненнее, чем сама ненорма.

Следовательно, каждый день нужно самому себе молча, тайком напоминать, что воевать не может быть перманентным стандартом жизни. Война – это этап борьбы права на обыденную норму ради возвращения к ней. Естественно преуспевать, а не умирать.

Смысл каждой войны – в мире, в перспективе ее окончания. Вечные войны как раз потому и бессмысленны, потому что на их горизонте не маячит нормальная жизнь. Забрав с войны сценарий ее завершения, в ней исчезает смысл и мотивация. Ибо ты погибнешь или нет – война все равно к миру не придет. Вечные войны отменяют самопожертвование и делают его бесполезным. Погибают за мир, а не беспросвет. Число смертей к качеству нормальной жизни не приведет – этим и бездумные вечные войны.

Не является нормой во время войны терпеть ограбление и схематоз. Не является нормой в 3-м тысячелетии паковать армию рабочих и крестьян. Не является нормой волонтерить на 5-м году великой войны и возить носки на передовую, подменяя функции государства и делая его еще более ленивым. Не является нормой жить в замурованной клетке-ловушке. Не норма не иметь выбора. Не норма ежедневно оплакивать погибших героев – к этому нельзя относиться как к ежедневному явлению.

Мы живем в условиях аномалии. Мы уже давно перешли маркер нормальности по отношению к ненормальным вещам. Всякую войну нужно оставлять в прошлом ради того, чтобы снова вернуться к мирной норме. Иначе привыкание к аномалиям войны перечеркнет ее цену.

Где существует раболепие – там будет и рабство.