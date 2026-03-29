15:15  29 березня
Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ
11:58  29 березня
На Дніпропетровщині тричі евакуйовували потяг через російські атаки
10:39  29 березня
РФ атакувала цивільну та енергетичну інфраструктуру Одещини
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
29 березня 2026, 17:33

Звикання до війни – дуже підступна річ

Війна – це аномалія. Вихід свідомості зі стану постійного перебування в ненормі зазвичай триває довше й болючіше, ніж сама ненорма
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Відтак щодня треба самому собі мовчки, потайки нагадувати, що воювати не може бути перманентним стандартом життя. Війна – це етап виборювання права на буденну норму заради повернення до неї. Природно процвітати, а не помирати.

Сенс кожної війни – в мирі, в перспективі її закінчення. Вічні війни якраз тому й безсенсовні, бо на їх горизонті не маячить нормальне життя. Забравши з війни сценарій її завершення, у ній зникає сенс і мотивація. Бо чи ти загинеш, чи ні – війна все одно до миру не прийде. Вічні війни скасовують самопожертву й роблять її марною. Гинуть за мир, а не безпросвіток. Кількість смертей до якості нормального життя не призведе – цим і бездумні вічні війни.

Не є нормою під час війни толерувати пограбунок і схематоз. Не є нормою в 3-му тисячолітті пакувати армію рабочіх і крестьян. Не є нормою волонтерити на 5-му році великої війни й возити шкарпетки на передову, підміняючи функції держави й роблячи її ще лінивішою. Не є нормою жити в замурованій клітці-пастці. Не є нормою не мати вибору. Не є нормою щодня оплакувати загиблих героїв – до цього не можна ставитися як до щоденного явища.

Ми живемо в умовах аномалії. Ми вже давно перейшли маркер нормальності у ставленні до ненормальних речей. Усяку війну треба лишати в минулому заради того, аби знову вернутися до мирної норми. Інакше звикання до аномалій війни перекреслить її ціну.

Де існує раболіпство – там буде й рабство.

Україна війна суспільство соціологія
Україна та Катар підписали 10-річну угоду про оборонне партнерство
28 березня 2026, 16:49
Україна може залишитись без американської зброї
27 березня 2026, 22:45
Експерти погіршили прогноз для економіки України
27 березня 2026, 19:55
Всі новини »
 
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
Сили оборони відбили ворожий штурм і знищили військову колону РФ у Запорізькій області
29 березня 2026, 17:55
На кордоні з Польщею великі черги. Прикордонники дали рекомендацію українцям
29 березня 2026, 17:05
Степан Гіга може стати Героєм України
29 березня 2026, 16:40
Російські військові вдарили по готелю у центрі Словʼянська
29 березня 2026, 15:55
Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ
29 березня 2026, 15:15
Безпілотники СБУ вдруге за тиждень уразили ключовий морський порт РФ
29 березня 2026, 14:49
РФ атакувала об’єкти газової інфраструктури на Сумщині
29 березня 2026, 14:37
Всесвітньо відомий художник Іван Марчук судиться із колишнім депутатом за свої картини
29 березня 2026, 14:15
Чоловіка телеведучої Єфросиніної помітили в ОАЕ
29 березня 2026, 13:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
