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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
30 июля 2025, 12:30

Печаль и еще раз печаль – это все эмоции, которые вызывает пиар-кампания Залужного

30 июля 2025, 12:30
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Эмоции, которые вызывает пиар-кампания Залужного made in Great Britain. Выбранная стилистика даже не мимо – она идет вопреки как созданному образу "железного генерала", так и эстетике воюющей Украины
Эмоции, которые вызывает пиар-кампания Залужного made in Great Britain. Выбранная стилистика даже не мимо – она идет вопреки как созданному образу "железного генерала", так и эстетике воюющей Украины
фото: Vogue
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Фотосессия в налаженных до блеска лоферах, в приталенном костюме блэк-тай, в белой распашонке с вальяжно расстегнутой верхней пуговкой, в барочном интерьере, с постановочно-задуманным выражением лица, с узорчатым платочком, галантно выглянувшим с галантно выглянувшим карманы брюк, с барбершопной прической и освещением в цветистике сепия – это ни генерал, ни железный, ни политик, ни кандидат в кого-то.

Сугубо технологично: если из Залужного будут лепить полностью противоположный военному лихолетью лакшери-типаж импортного франта с бриллиантовыми запонками, торжественными смокингами, безосновательным замыслом в стиле "полная голова мыслей", с элементами неуместной роскоши и англо-саксонского гедонизма – кампанию можно сворачивать на самом старте. Она резко антагонизирует со всеми стойкими стереотипами, связанными с этой фамилией, и без того раздутой и гиперболизированной.

Все мимо.

Народ, который благодаря своему бурному воображению от безысходности возвел пустое место на первое место всех рейтингов, все, чего требует от лондонского денди – чтобы тот вместо того, чтобы писать скучные и вылизанные лонгриды с набором штамповых банальностей, наконец открыл рот и открыто высказался по поводу всего наболевшего: узурпации власти, авторитарных тенденций, тотальных хищений и тд и тп.

Мистер Молчун должен был наконец подать свой голос. Потому как нет голоса, как нет собственного мнения, как нет смелости его публично выразить – то лучше не играть в фантики.

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