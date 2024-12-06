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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
06 декабря 2024, 13:29

Законопроект об осуждении идеологии ОУН-б и УПА в Польше: ничего личного, только политика

06 декабря 2024, 13:29
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Украинские медиа снова возмутило сообщения из Польши.
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На этот раз о внесении в парламент законопроекта, согласно которому будет наказываться "пропаганда идеологии" ОУН-б и Украинской Повстанческой Армии. Именно реализация этой идеологии привела к "геноциду поляков на Волыни и смежных территориях в 1943-1945 годах".

Эмоциональности украинцев нельзя удивляться, потому что это очередная волна политических спекуляций на тему Волынской трагедии во время геноцидной войны России против Украины.

"В то время как мы боремся за свою жизнь против московского нашествия, с нами пытаются найти ответы на вопросы 80-летней давности. В одностороннем порядке, без усилий выслушать и понять вторую сторону", – такие слова я слышу довольно часто от своих знакомых.

Раздаются также огулные обвинения: мол, вот "поляки" снова отрицают нашу борьбу за независимость и будут карать за память о ней.

И это, как некоторые утверждают, весь результат "Совместного заявления" министров иностранных дел Украины и Польши – Андрея Сибиги и Радослава Сикорского от 26 ноября 2024 г. Польша подтвердила свою поддержку членства Украины в ЕС и НАТО, обе стороны договорились урегулировать "спорные вопросы общего прошлого".

Украина заявила об "отсутствии препятствий" для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины согласно законодательству Украины и заявила о готовности положительно рассматривать заявки по этим вопросам от польских учреждений и частных лиц.

Над реализацией этих задач будет работать совместная рабочая группа под эгидой Минкультов Украины и Польши.

Есть ли шанс, что эти декларации будут реализованы, а отношения между нашими государствами и народами больше не станут заложниками прошлого? Ответ сложен, потому что это не первая попытка введения положительной повестки дня в наших двусторонних отношениях. Оптимизма добавляет то, что премьер-министр Дональд Туск решительно заявляет о поддержке Украины, особенно в преддверии возвращения к власти Дональда Трампа.

И именно в этом политическом контексте необходимо рассматривать этот законопроект. В парламент его внесла партия "Право и справедливость", то есть сегодняшняя оппозиция. Несколько дней назад она выдвинула своим кандидатом на пост президента Польши главу Института национальной памяти страны Кароля Навроцкого – известного радикальными взглядами и антиукраинскими высказываниями.

Он поддержал решение прокуратуры, которая в 2023 году отказала в признании депортационной операции "Висла" с 1947 года преступлением против человечности и преступлением коммунистической системы. А тогда из родных земель в юго-восточной области депортировали на северные и западные земли Польши 140 тысяч украинцев, чтобы их насильственно денационализировать.

Законопроект об осуждении идеологии ОУН-б и УПА и наказание за ее пропагандирование преследует, прежде всего, избирательные цели ПиС. Его внесение в парламент позволит кандидату от этой партии выглядеть "большего патриота", чем кандидат от "Гражданской коалиции" мэр Варшавы Рафал Тжасковский. А также показать себя "ближе" к избирателям пророссийской Конфедерации, голоса которых могут решить результат второго тура президентских выборов в Польше в мае 2025 года.

Итак, упомянутый законопроект внесли не "поляки", а только два депутата партии ПиС, которая надеется получить избирательные баллы от пророссийского (т.е. антиукраинского) электората "Ничего личного, это только политика" – как говорят в народе.

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