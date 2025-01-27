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27 января 2025, 12:17

Война против Украины требует такого же осуждения со стороны мира, как и Холокост

27 января 2025, 12:17
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В этот январский день 80 лет назад солдаты 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили один из самых больших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау.
В этот январский день 80 лет назад солдаты 60-й армии 1-го Украинского фронта освободили один из самых больших нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау.
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Позже этот день, 27 января, стал установленной Генассамблеей ООН на международном уровне памятной датой всех жертв Холокоста. Сегодня мы вместе с мировым сообществом разделяем боль по жертвам этой ужасной трагедии прошлого века, которая не обошла тогда и наши земли.

Украинский народ понимает эту боль, ведь сейчас мы переживаем великую трагедию целенаправленного, умышленного и ненавистного уничтожения российской империей зла нашего мирного народа. Россия пошла на нас войной по идеологическим мотивам, по ненависти и предвзятости по отношению к украинцам. Она фанатично стремится любой ценой уничтожить наш народ просто потому, что мы являемся украинцами, как сказал кремлевский тиран - "окончательно решить украинский вопрос". Мы вспоминаем Холокост как одно из величайших преступлений против человечности. Нынешняя война против нашего народа тоже является человеконенавистническим преступлением, которое совершается на глазах всего мира и требует противодействия и осуждения.

Уже долгое время украинцы на себе ощущают ненависть и зло со стороны путинской тирании, ее смертоносную сущность. Подобные преступления против человечности, против мирных людей не имеют оправданий и сроков давности. И трагедия Холокоста – этому пример. Всем вдохновителям, исполнителям и сторонникам этих преступлений – вечное осуждение и справедливый Суд Божий. Всем жертвам страшных человеконенавистнических преступлений – вечный покой и память. А нам, Господи, дай сил, чтобы остановить современных террористов и убийц!

Россия война преступление пцу геноцид
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