Рождество Христово в условиях войны: как можно праздновать и где взять радость

Сегодня – Предпразднство Рождества Христова. Уже через пять дней мы будем отмечать этот большой праздник – снова в условиях войны. Будет ли оно для нас радостным? Как можно праздновать во время войны? Где взять эту радость? Особенно когда в дни празднования нашей страны смертоносным оружием снова и снова обстреливаются слуги кремлевского ирода. Такие вопросы вполне понятны, потому что для каждого из нас, где бы он ни находился, война рядом

Сегодня – Предпразднство Рождества Христова. Уже через пять дней мы будем отмечать этот большой праздник – снова в условиях войны. Будет ли оно для нас радостным? Как можно праздновать во время войны? Где взять эту радость? Особенно когда в дни празднования нашей страны смертоносным оружием снова и снова обстреливаются слуги кремлевского ирода. Такие вопросы вполне понятны, потому что для каждого из нас, где бы он ни находился, война рядом

фото: facebook.com/epifaniy

Сегодня нет ни одного среди сыновей и дочерей нашего народа, кого бы эта беда, принесенная врагом в наш дом, не коснулась лично, не коснулась его родных, друзей, коллег, знакомых. Словно темным, черным, душным и ядовитым облаком зла нависает она над нами, но, несмотря на это, мы не только можем радоваться празднику – сейчас мы особенно должны делать это, чтить Рождество Христово, прославлять рожденного в мир Спасителя и напоминать всем – Бог с нами. !

Война заставляет многое переоценить, переосмыслить, по-другому взглянуть на многие вещи. В мгновение ока человек может потерять все, что собирал на протяжении жизни. Враг безжалостно отбирает самое ценное – родных, друзей, знакомых. И настают мгновения, когда ты остаешься один на один с Богом. Он всегда рядом, Он по-особому близок в самые трудные для нас минуты. Ибо Он Сам прошел через Голгофу. Иисус Христос пришел в этот мир не в роскоши и не в безопасности, Он еще Младенцем стал беженцом и рос в семье переселенцев на чужбине. Наш Спаситель не имел собственного дома, его служение людям было исполнено насмешек, недоверия, зависти, которые привели наконец к измене, несправедливому осуждению, страшной смерти на кресте. Но Он преодолел смерть, Он доказал, что всегда жизнь побеждает смерть, любовь побеждает ненависть, свет – тьму, а правда – ложь.

Бог всегда на стороне правды и невинно страдающих. Правда – на стороне Украины, как и на стороне всех страждущих и гонимых за правду. А потому мы знаем, что с нами Христос, Страдающий, как и миллионы украинцев. И с нами – Его Рождество, и никто у нас его не может отнять!

Кто сейчас на линии фронта, в окопах, спрятавшись от обстрелов врага под землей, – вас благословляет Христос, Которого Дева родила в пещере-вертепе. Кто вынужден праздновать это Рождество Христово не в своем доме – и для вас в мир пришел Господь, Который засвидетельствовал: "Лис имеют норы, птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где головы преклонить" (Мф. 8: 20).

Кто изгнан из родного края и вынужден бежать от опасности зла – вы не оставлены в одиночестве, потому что с вами есть Спаситель, Его Пречистая Мать и Ее обручник Иосиф, которые тоже вынуждены были бежать в чужой край, спасаясь от злобы Ирода.

Кто твердо уверен в истине слова Божия, кто пребывает в живом единстве Церкви – для вас ныне, как для пастухов на поле Вифлеемском, ангелы возвещают о совершении древних пророчеств и обетований Господа. – и вас Христос не отверг, посылая, как к волхвам, звезду, которая указывает на путь к Нему, чтобы и вы нашли своего Спасителя.

Рождество Христово – не только давнее важное историческое событие, от которого мы совершаем свое исчисление. Рождество навсегда остается жизнеутверждающим событием, реальным для каждого из нас здесь и сейчас. Где бы и в каких обстоятельствах жизни вы ни встречали нынешнее Рождество – не отчаивайтесь или скорбь, а радуйтесь душой: Христос, пришедший в мир, есть рядом с вами и благословляет вас. Темнота зла хотела бы окутать и поглотить нас, но с нами есть "истинный Свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир" (Ин. 1: 9), и это "Свет светит во тьме, и тьма Его не объяла" ( Ин. 1: 5).