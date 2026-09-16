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Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
16 вересня 2026, 12:11

Любов, компромат і рейдерство: як Мудра допомагала своєму коханцю

16 вересня 2026, 12:11
Читайте также на русском языке
Bihus.info додало хмизу про корупційну мілфу Іру Мудру, яка творила дивні діла за своїм любовнічком Микитасем
Bihus.info додало хмизу про корупційну мілфу Іру Мудру, яка творила дивні діла за своїм любовнічком Микитасем
Фото: Ірина Мудра / Facebook
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Отже, пані так хотіла вгодити своєму милому, що почала шукати шляхи тиску на посадовців Мінʼюсту. Тоді керівником офісу продії рейдерству керував Ігор Поночовний, він навідріз відмовився підписувати фальсифікат. Тож скоро Іра зрозуміла, що його позиція заважає заволодіти об'єктами нерухомості. Через це вона ініціювала його…звільнення шляхом реорганізації офісу протидії рейдерству.

Тоді Іра вирішила звернутися до Олени Ференс, заступниці міністра юстиції. Вона координувала роботу офісу протидії рейдерству і навіть дружила з Мудрою. Але Микитась і Мудра розглядали можливість тиску на Ференс. Їй могли погрожувати звільненням або поширенням компрометувальної інформації через підконтрольні медіа, якби вона затягувала з розглядом скарг на дії реєстраторів. Тобто навіть жіночу дружбу і секрети Мудра використала для того, аби допомогти коханцю.

Ось і бачимо наочний приклад, що буває, коли отакі "дєвушки" попадають на посади замміністрів. Вони там заводять типу друзів, збирають компромат, а потім тиснуть на людей, як мають трохи совісті і честі.

Десь так на початку карʼєрного злету збили нову Мудру – оту саму Лізу Івахненко. Та би теж така, і людей би безпідставно звільняла і рейдерила, якби оперилась.

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Форест Гамп Bihus.Info Ірина Мудра рейдерство
 
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