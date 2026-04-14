Марина Данилюк-Ярмолаева Журналист info@regionews.ua
14 апреля 2026, 08:39

Как Мадяр обошел Орбана: скандалы, сливы и политический взрыв

14 апреля 2026, 08:39
Читайте також українською мовою
Несколько интересных моментов о победе "Тисы" и Мадяра, получивших конституционное большинство в парламенте Венгрии
Несколько интересных моментов о победе "Тисы" и Мадяра, получивших конституционное большинство в парламенте Венгрии
Лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр. Фото: AP/Denes Erdos
Первый. Мадяр активно пользовался оппозиционными медиа и социальными сетями – это помогло обойти своеобразный телемарафон имени Орбана.

Два. Он хорошо снимал ярлыки, которые к нему приставали оппоненты. Один из них – заявления, что Петер – лох и подкаблучник, сидевший за спиной своей успешной жены. Бывшая жена Мадяра Юдит Варга была министром юстиции у Орбана. А поводом для "лоха" послужил тот факт, что Мадяр брал декретный отпуск, чтобы у нулевых женщина делала карьеру юриста в Брюсселе. То, что для одного типа подкаблучник – для других аудиторий заботливый отец и партнерские отношения. Затем пропаганда Орбана несколько скорректировала имидж Мадяра – его пытались выставить объюзером и сопляком. Но здесь победитель выборов уже сам рассказал, как бывшая поднимала на него кулаки.

Три. Орбан и Ко шантажировали оппонента интимным видео с вечеринки. Но Мадяр ДО публикации рассказал, что он молодой и свободный человек и, конечно, занимается интимом. Причем по взаимному согласию и с совершеннолетними. Так что видео так и не получилось.

Четыре. Важная веха – выход в публичное поле популярного военного Палинкаша, который рассказал о глубинах российских проникновений в местные вооруженные силы. А также подробности о сыне Орбана, который строит военную карьеру и отправляет людей на заведомо сомнительные операции.

Пять. Мощные сливы спецслужб о разговорах Сиярто с Лавровым и особенно признание Орбана, что он готов быть мышью Путина.

Шесть. Мадяр хорошо отработал кампанию. У него было по 5–6 встреч в день в каждом "глухом углу" Венгрии. Это помогло показать, что он не изнеженный столичный франт с капучино на банановом, а лидер, который слышит каждого.

Семь. Мадяр ударил тем же аргументом, на котором когда-то в большую политику въехал Виктор Орбан. После того, как в апреле 2023 года – его бывшая жена скрепила подписью указ о помиловании п&д@ф1ла – Петер написал разгромный пост о том, как коррумпированные венгерские лидеры прячутся за женскими юбками. Также уволился с должности в государственной компании и пошел на популярный ютуб Partizan. Разгромное интервью о коррупции привлекло внимание венгерского общества. И многие обратили внимание на симпатичного блондина. Потому что раньше о чем-то подобном говорили разве что журналисты уровня Соболча Паньи, которых Сиярто и Орбан клеймили соросятами и агентами Брюсселя.

Мадяр удачно использовал момент и уже в ближайшее время позвал неравнодушных венгров на митинг. Мероприятие собрало около 30 тысяч венгров – и так было объявлено о создании новой оппозиционной партии.

