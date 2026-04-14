Марина Данилюк-Ярмолаєва Журналістка info@regionews.ua
14 квітня 2026, 08:24

Як Мадяр обійшов Орбана: скандали, зливи та політичний вибух

Кілька цікавих моментів про перемогу "Тиси" та Мадяра, які отримали конституційну більшість в парламенті Угорщини
Лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр. Фото: AP/Denes Erdos
Перше. Мадяр активно користувався опозиційними медіа та соціальними мережами – це допомогло обійти своєрідний телемарафон імені Орбана.

Два. Він добре знімав ярлики, які до нього чіпляли опоненти. Один із них – заяви, що Петер – лох та підкаблучник, який сидів за спиною своєї успішної дружини. Колишня дружина Мадяра Юдіт Варга буяла міністром юстиції у Орбана. А приводом для "лоха" послужив той факт, що Мадяр брав декретну відпустку аби в нульових жінка робила карʼєру юриста в Брюсселі. Те, що для одного типу підкаблучник – для інших аудиторій турботливий батько і партнерські відносини. Потім пропаганда Орбана дещо скоригувала імідж Мадяра – його намагались виставити аб'юзером і сопляком. Але тут переможець виборів уже сам розказав, як колишня піднімала на нього кулаки.

Три. Орбан і Ко шантажували опонента інтимним відео з вечірки. Але Мадяр ДО публікації розказав, що він молодий і вільний чоловік і звісно, займається інтимом. При чому по взаємній згоді та з повнолітніми. Тож відео так і не вийшло.

Чотири. Важлива віха – вихід у люди популярного військового Палінкаша, який розказав про глибини російських інвазій у локальні збройні сили. Та подробиці про сина Орбана, який будує карʼєру військовика і відправляє людей на завідомо сумнівні операції.

П'ять. Потужні зливи спецслужб про розмови Сіярто з Лавровим та особливо зізнання Орбана, що він готовий бути мишею Путіна.

Шість. Мадяр добре відпрацював кампанію. У нього було по 5-6 зустрічей в день в кожному зажопʼї Угорщини. Це допомогло показати, що він не розманіжений столичний франт із капучино на банановому, а лідер, що чує кожного.

Сім. Мадяр вдарив тим же аргументом, на якому колись у велику політику вʼїхав Віктор Орбан. Після того, коли у квітні 2023 року – його колишня дружина скріпила підписом указ про помилування п&д@ф1ла – Петер написав розгромний пост про те, як корумповані угорські лідери ховаються за жіночими спідницями. Також звільнився із посади у державній компанії і пішов на популярний ютуб Partizan. Розгромне інтервʼю про корупцію привернуло увагу угорського суспільства. І багато хто звернув увагу на симпатичного язикатого блондина. Бо раніше про щось таке говорили хіба журналісти рівня Соболча Паньї, яких Сіярто та Орбан таврували соросятами та агентами Брюсселя.

Мадяр вдало використав момент і уже найближчим часом покликав небайдужих угорців на мітинг. Захід зібрав близько 30 тисяч угорців – і так було оголошено про створення нової опозиційної партії.

Угорщина вибір Мадяр перемога парламент виборці Орбан
