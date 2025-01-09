Как раз перед нападением России на Украину большая битва за контроль на Арктике была в самом разгаре. Как ни странно, по состоянию на февраль 2022 года лучше всего подготовленной была как раз Россия, за спиной которой виднелась китайская пандочка с ухмылочкой Си

Как раз перед нападением России на Украину большая битва за контроль на Арктике была в самом разгаре. Как ни странно, по состоянию на февраль 2022 года лучше всего подготовленной была как раз Россия, за спиной которой виднелась китайская пандочка с ухмылочкой Си

фото: pixabay.com

Немного сравнений.

В Дании (эта самая скандальная Гренландия), согласно открытым источникам – штатное расписание Арктического командования предусматривало 80 человек с санным патрулем.

Что касается США, несмотря на Аляску, у них все грустно с ледоколом. До полномасштабного вторжения России к нам писали, что на одном ледоколе каталась береговая охрана, другой – для научных целей. Группа других – стояла на ремонте. Но сейчас болотные на военных сайтах переживают, что США наконец-то делает ледокам поновее. Впрочем, в ноябре СМИ РФ хвалили, как разделают их своим новым атомным "Чукоткой” и китайскими.

А вот в состав Северного флота РФ входят три ракетных крейсера, восемь фрегатов, миноносец, шесть малых боевых кораблей, столько же тральщиков и больших десантных кораблей, 6 атомных подводных лодок стратегического назначения, около десятка подводных носителей крылатых ракет, дизельные. станции, новый ледокол.

В конце 2019 г. Россия разместила в Арктике новые зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф и значительно увеличила зону контролируемого воздушного пространства.

Новые ЗРК предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей. Они могут на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на расстоянии до 60 км — летящие со скоростью до 4,8 км/баллистические цели. с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Отдельно не забываем о суче "Оленью", на Кольском полуострове.

В интервью 2022/23 годов бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг – не кто-нибудь, а норвежец и сын бывшего министра обороны, понимавший угрозы СССР – поднимал тему, что безопасность НАТО невозможна без безопасной Арктики. Дело в том, что Северный полюс – кратчайший маршрут для межконтинентальных баллистических ракет. А значит, назрело и перезрело, чтобы США и Канада занимались совместными проектами противовоздушной обороны – по иронии судьбы безопасность обоих где-то связана так как Финляндия и Швеция. Но Канада за Трюдо и США в последние годы 15 занималась больше херней – об этом немного дальше.

Когда мы посмотрим карту Арктики – наиболее близкой точкой в Гренландию является Шпицберген. Это норвежская территория, демилитаризованная по трактату 1920 года. Впрочем, это не мешает россиянам шастать там под видом гражданских шахтеров, а китайцам – типа заниматься наукой на научной станции. Самый ценный куш при оккупации острова – Svalbard Global Seed Vault. Если коротко – если где-то бахнет ядерка и все умрут, именно оттуда выжившим можно взять картошку на посадку со свеклой – и это не должно контролировать Китай. В последние годы русское внешнеполитическое ведомство издало целый сгусток заявлений, в которых чуть не называли этот остров "исконно-русской территорией" с призывами "вернутся в родную гавань". Понимают ли это норвежцы? Да, даже сериалы о российской оккупации снимают. Пока фантазийны, но все же.

Не так давно Россия на учениях отрабатывала планы атаковать побережье Норвегии по направлению к Мурманску с моря, суши и воздуха силами 14-го армейского корпуса, отправить десант в финскую Лапландию, а также атаковать Финляндию ракетными войсками, дислоцированными на Кольском полуострове – вот собственно почему финны активно скупают крутое ПВО. Отмечается также, что в Лапландии россияне могут попытаться быстро захватить аэропорт Ивало.

Примечательно, что в декабре один из самых близких соратников Путина Сечин из "Роснефти" на одном из форумов договорился о том, что Арктика – это наше. Все ресурсы заберет Россия и поделимся с миром – последнее было сделано с прицелом в страны Глобального Юга. Каким насрать о политике, чтобы рис и собачина были на столе вовремя.

А что делали славные США?

Есть зафиксированная дата, когда Россия решила присвоить себе Арктику.

В августе 2007 года российская экспедиция впервые в истории опустилась на дно океана на Северном полюсе, оставила там российский флаг и заявила о якобы принадлежности Арктики России.

Задолбанный конфликтами, ураганами и другими вещами Буш-младший осудил такие выходки, но никто это не воспринял серьезно и хотел веселья. провозглашалось, что США являются арктической нацией. наконец-то заинтересовалось темой безопасности на Северном полюсе Из хорошего – именно благодаря этому документу Сенат наконец-то ратифицировал Конвенцию ООН по международному морскому праву 1982 года (UNCLOS).

Как ни странно, Обама проявлял интерес к Арктике – больше с точки зрения климата и перспективы, когда утонут ледники, но его потуги постоянно подвергались против респов. В мае 2013 была издана Национальная стратегия в арктическом регионе, шестая годовщина которой отмечалась в последние дни календаря. Она символизировала баланс между экономическими возможностями, которые открываются для США в Арктике в связи с невиданными до сих пор темпами таяния ледников, и необходимостью обеспечения надежного экологического режима в регионе. Такое ударение соответствовало последовательной кампании Обамы по предотвращению деструктивных последствий глобального потепления.

Стратегия в целом была четко направлена на то, чтобы дать США возможность эффективно реагировать на вызовы и возможности, возникающие в результате значительного увеличения активности международных игроков в Арктике. Полгода спустя после обнародования указанного документа Министерство обороны США издало собственную арктическую стратегию, в которой указывалось, что Арктика находится на переломной точке, а это позволяет работать совместно с партнерами для содействия сбалансированному подходу к улучшению человеческой и экологической безопасности в регионе.

В 2016 году климатический курс Обамы был дополнительно поддержан мерами исполнительной власти по защите районов Берингового моря.

А где же о войне в Украине и США с Россией?

Несмотря на то, что Сечин обещает всем газ и нефть из Арктики, добыть ее без современных технологий невозможно. В настоящее время РФ верит в то, что Китай поможет. Но в 2012 большие надежды возлагались именно на США.

Так, в 2012 году Рекс Тиллерсон и Игорь Сечин – тогдашние генеральные директора корпораций ExxonMobil и Роснефть, подписали соглашение на сумму 500 миллиардов долларов, которым было предусмотрено предоставление ExxonMobil доступа к российским арктическим владениям с освобождением от экспортных пошлин и . Но в результате аннексии Крыма этот один из крупнейших проектов по добыче энергоресурсов в истории был мотивирован остановленной американской стороной – поблагодарим Обаму и Ко.

Впрочем, дед Рекс так хотел нефти и бабла, что работа с оккупантами продолжалась где-то до осени 2014 года.

Россияне так надеялись дожать проект, что на научную работу позвали лучшие умы.

Сообщение от августа 2014 г. – "Член Совета Федерации от Тульской области Артур Чилингаров покинет российский сенат в сентябре, чтобы перейти на постоянную работу в "Роснефть". На прошлой неделе российская компания запустила совместный с американской ExxonMobil проект в Карском море.

По словам сенатора, шельф, Арктика – это его профессиональное признание, и он по-прежнему продолжит работать спецпредставителем президента по сотрудничеству в Арктике и Антарктике”.

Покойный Чилингаров – серьезный исследователь Арктики и отец светской львицы Ксении Чилингаровой.

Но санкции за Крым догнали бизнесменов. И вот что потом писали американские СМИ:

"… потери ExxonMobil из-за санкций в отношении России составили не менее миллиарда долларов: компания была вынуждена отказаться от совместных с Роснефтью проектов на Сахалине, Карском море и Сибири.

"Тиллерсон продаст наше НАТО за доступ к сахалинской нефти…", – написал в "Твиттере" помощник сенатора Маккейна Марк Салтер (Mark Salter)”.

После прихода к власти новой американской администрации (первым Государственным секретарем был назначен бизнесмен-соратник Трампа – вышеупомянутый Рекс Тиллерсон) существовали небезосновательные опасения отмены принятого Обамой решения о применении санкций в отношении американо-российского проекта в Арктике. Однако в апреле 2017 года Министерство финансов США решило не делать законодательное исключение для ExxonMobil после официального обращения этой компании с просьбой о разрешении на бурение в российской Арктике.

А в конце апреля того же 2017 Трамп издал распоряжение о начале процесса открытия арктических вод Аляски для американского бурения, что было запрещено во времена Обамы.

Однако уже в конце марта 2019 года федеральный судья штата Аляска приняла решение, согласно которому распоряжение Трампа об отмене запрета на добычу нефти и газа в Арктическом, а также в Атлантическом океанах признавалось незаконным.

Впрочем, в 2020 году Трамп издал Меморандум, который до сих пор очень мозолит глаза россиянам.

В июне Трамп поручил создать ледоколы для защиты интересов США в Арктике и Антарктиде. К 2030 году США должны построить новые ледоколы, чтобы страна могла постоянно присутствовать в Арктике и Антарктиде и защищать национальные интересы.

Соответствующее распоряжение президент США Дональд Трамп направил Государственному департаменту, министерствам финансов, внутренней безопасности и энергетике. В меморандуме говорится, что новые корабли помогут сохранить в Арктике мощное присутствие сил безопасности США, а также ее союзников и партнеров. А еще, что корабли можно брать в аренду у соседей.

Когда сейчас россияне с военных сайтов пишут новости об обновлениях у американцев – они с грустью констатируют, что США уже что-то делает. Еще в ноябре 2024 года начались первые профессиональные переговоры с Финляндией и Канадой.

"Согласно соглашению Icebreaker Collaboration Effort или ICE Pact, три страны согласились поделиться исследованиями, знаниями и возможностями для строительства ледоколов, способных обеспечить суверенитет каждой страны в океане, который из-за изменения климата становится все более судоходным.

В то время как уменьшение полярной ледниковой шапки открывает регион для коммерческих перевозок и разведки полезных ископаемых, Соглашение ICE Pact в значительной степени обусловлено беспокойством по поводу арктических возможностей все более враждебной России и Китая, присутствие которого в регионе стремительно растет.

"К прошлому лету можно было ожидать одно китайское исследовательское судно в Арктике. Прошлым летом их было пять", — сказала в этом месяце командующая береговой охраной США адмиралка Линда Фейган на форуме безопасности в канадском городе Галифакс.

"Этим летом Россия и Китай действовали в тандемных надводных группах в 60-70 милях от побережья Аляски, – добавила Фейган. — Если бы мы увидели ту же модель поведения у восточного или западного побережья [смежных] Соединенных Штатов, это привлекло бы внимание Соединенных Штатов".

Хотя многие из мужей в фейсбуке написали, что нас сливают и оккупируют Канаду – я могу сказать, что война за Арктику не прекращается уже 18 лет. И это тоже часть нашей безопасности, как и безопасность Европы и Северной Америки.

Могу сказать одно – где бы ты ни жил следующие 10 лет, будет очень интересно и турбулентно. Сейчас Канада, Дания и Норвегия будут проходить свои уроки и определяться - они с китайскими деньгами или заботятся о безопасности и отстегивают на нее в НАТО.

Учитывая, что мы являемся жертвами обстрелов из "Оленьей", а еще утилизировали здесь всякие сухопутные силы из того округа — было бы неплохо делиться с Западом опытом, как скрутить Россию и Китай.