Россияне снова атаковали дроном Херсон, раненая женщина
Российские военные атаковали беспилотником Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадала 59-летняя женщина
Об этом начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Вражеская атака произошла в пятницу вечером.
"Сотрудниками полиции в больницу в тяжелом состоянии доставлена 59-летняя херсонка. Она попала под атаку вражеского беспилотника в Днепровском районе около 17:30. У пострадавшей минно-взрывная травма и обломочное ранение правой голени. Медики оказывают ей необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Напомним, армия РФ нанесла удар по Славянску в Донецкой области.
Россияне атаковали с дрона населенный пункт в Херсонской области, пострадал мужчинаВсе новости »
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