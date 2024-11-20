План внутренней устойчивости Украины: чего не услышали украинцы в речи президента

Вчерашняя часовая речь Зеленского в парламенте произвела печальное впечатление

Вчерашняя часовая речь Зеленского в парламенте произвела печальное впечатление

фото: president.gov.ua

Это было не об устойчивости, а о беспомощности. Выступление писалось, чтобы быть разобраным на сенсационные цитаты, но связи с реальностью там нет.

Президент говорит об усилении войска/фронта, а подконтрольные ему депутаты голосуют за бюджет, в котором этого совершенно не видно.

"Технологическая ставка" очень хорошо расходится в медиа, но где деньги на технологии?

Он говорит о "культурном Рамштайне", а его слуги выбрасывают из Верховной Рады единственную библиотеку.

Президент призывает к единству, но ключи от него лежат на Банковой – в каждом решении и действии. А отсутствие хоть одного упоминания о том, что война началась в 2014-м году, превращает этот призыв к единству в очередной мыльный пузырь.

Зеленский вроде бы правильно выделяет среди приоритетов человеческий капитал, обещает перезапуск дипслужбы, назначение послов во всех столицах, где должности вакантны, но бюджет МИД никоим образом об этом не сигнализирует.

Обещано очередное министерство объединения украинцев, а в настоящее время консульская служба страдает недофинансированием и недостаточным количеством учреждений и специалистов для обеспечения потребностей наших граждан за рубежом.

Среди приоритетов не услышала никакой конкретики о европейской и евроатлантической интеграции. Печально, что глава государства не считает эти вещи ключевыми для устойчивости. ЕС и НАТО для него – это о внешней, а не о внутренней политике: не мы должны меняться изнутри, а кто-то извне должен нам что-то дать, сделать.

Ничего о борьбе с коррупцией. Зеленский или не считает это проблемой устойчивости государства, или думает, что коррупцию мы уже преодолели.

За все хорошее и против всего плохого – это не план.

И никакая это не "первая украинская доктрина, которая должна привести страну от войны к миру".

Это агитка.