Спасти Совские пруды: от запустения или от застройщика?

Три года назад Киев был признан самой зеленой столицей в Европе, нам есть чем гордиться: Киев действительно красавец! Но какие усилия приходится прикладывать киевлянам, чтобы отстаивать каждый гектар с деревьями и водоемами?

Три года назад Киев был признан самой зеленой столицей в Европе, нам есть чем гордиться: Киев действительно красавец! Но какие усилия приходится прикладывать киевлянам, чтобы отстаивать каждый гектар с деревьями и водоемами?

В 2002 году был составлен Генплан Киева, согласно которому в Киеве не запланировано уничтожение ни одной зеленой зоны до 2020 года. Несмотря на нормы, за этот период было застроено около 400 гектаров парков, скверов, 4 тысячи гектар городских лесов.



Последние два года идет борьба за 19 гектаров территории Совских прудов — это группа небольших озер на реке Совке в Голосеевском районе. Шесть в верхней группе и одиннадцать в нижней. Там живет несколько видов редких животных, птиц, и произрастает более ста видов растений. Под предлогом восстановления территории и водоемов застройщик начал проталкивать детальный план территории этих 19 гектаров. Этот план предусматривал застройку почти половины нижнего каскада, и с одиннадцати озер оставить лишь четыре. Вот такое восстановление.



Мы доходим до того, что деревьев в городе скоро вообще не останется, нам просто нечем станет дышать, но некоторые застройщики не думают о будущем, им важно сорвать куш сейчас. К тому же, мы должны думать не только о себе: на территории водоемов обитают животные, занесенные в красную книгу! Недавно пруды несколько раз поджигали, пожар тушили и пожарные, и местные жители. В борьбе за наживу используются все методы? Нет доказательств, что камыш поджигали со стороны застройщика, но совпадения заставляют задуматься.



По проекту вместо озер предполагается строительство двух десятков многоэтажных домов от 12 до 23 этажей, где будет жить около восьми тысяч человек. Киев славится пробками, и сразу же можно прогнозировать, что эти двадцать зданий с восемью тысячами жителей непременно станут причиной транспортного коллапса в центре города. К тому же, из опыта постройки жилых кварталов, которые уже построены и заселены, проблема нехватки школ и садов гарантирована. Застройщики взяли за систему рисовать инфраструктурные заведения на планах, чтобы получить разрешение, и потом их не строить. И заселившись, родители имеют проблему, как устроить ребенка.

Хорошо, что есть неравнодушные граждане, которые отстаивают зеленые зоны. Против застройки выступают общественные объединения, активисты некоторых партий и большая часть местных жителей. Зарегистрировано петицию против застройки, которая набрала более 7000 голосов. В этой петиции жители предлагают создать ландшафтный парк местного значения "Совские пруды" с орнитологическим и гидрологическим заказником.

Да, согласен, сегодня территория Совских прудов, действительно, не в лучшем состоянии, она запущена и требует восстановления. Эту зону можно сделать такой, чтобы она была достойным местом для отдыха киевлян и для поддержания флоры и фауны! Конечно, застройщикам невыгодно восстанавливать территорию за свой счет, не имея от таких работ прибыли, они этого делать не будут. Девелоперы ищут любой свободный участок, чтобы застроить его высотками. Такой парк имеет ценность для всего города, поэтому его облагораживание — обязанность городской власти. И не надо говорить, что денег в бюджете нет! Если мы посмотрим, на какие проекты тратились бюджетные средства последние годы, то увидим, что на самом деле это бессмысленные расходы в сравнении со спасением зеленых зон.



Помните, каждый житель имеет право решать, каким быть городу! Мы здесь живем, здесь живут наши дети. Чем мы будем дышать — воздухом или выхлопными газами? Кто будет решать судьбу лесных насаждений: мы с вами, или горстка застройщиков?