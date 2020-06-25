Врятувати Совські ставки: від занедбання чи від забудовника?

Три роки тому Київ було визнано найзеленішою столицею у Європі, нам є чим пишатися: Київ дійсно красень! Та яких зусиль доводиться прикладати киянам, щоб відстоювати кожний гектар з деревами та водоймами?

Три роки тому Київ було визнано найзеленішою столицею у Європі, нам є чим пишатися: Київ дійсно красень! Та яких зусиль доводиться прикладати киянам, щоб відстоювати кожний гектар з деревами та водоймами?

У 2002 році було складено Генплан Києва, згідно з яким у Києві не заплановано знищення жодної зеленої зони до 2020 року. Не зважаючи на норми, за цей період було забудовано близько 400 гектарів парків, скверів, 4 тисячі гектар міських лісів.



Останні два роки триває боротьба за 19 гектарів території Совських ставків — це група невеличких озер на річці Совці, що в Голосіївському районі. Шість у верхній групі й одинадцять у нижній. Там живе декілька видів рідкісних тварин, птахів, та росте понад сто видів рослин. Під приводом відновлення території та водойм забудовник почав проштовхувати детальний план території цих 19 гектарів. Цей план передбачав забудову майже половини нижнього каскаду, і з одинадцяти озер залишити лише чотири. От таке відновлення.



Ми доходимо до того, що дерев у місті скоро взагалі не залишиться, нам просто нічим стане дихати, але деякі забудовники не думають про майбутнє, їм важливо зірвати куш зараз. До того ж, ми повинні думати не тільки за себе: на території водойм живуть тварини, занесені до червоної книги! Нещодавно ставки декілька разів підпалювали, пожежу гасили й пожежники, й місцеві жителі. У боротьбі за наживу використовуються всі методи? Немає доказів, що очерет підпалювали з боку забудовника, та збіги змушують задуматися.



За проектом замість озер передбачається будівництво двох десятків багатоповерхових будинків від 12 до 23 поверхів, де житиме близько восьми тисяч людей. Київ славиться заторами, і відразу ж можна прогнозувати, що ці двадцять будинків із вісьмома тисячами жителів неодмінно стають причиною транспортного колапсу в центрі міста. До того ж, з досвіду будівлі житлових кварталів, які вже збудовані й заселені, проблема нестачі шкіл та садків гарантована. Забудовники взяли за систему малювати інфраструктурні заклади на планах, щоб отримати дозвіл, і потім їх не будувати. Й заселившись, батьки мають проблему, як влаштувати дитину.

Добре, що є небайдужі громадяни, які відстоюють зелені зони. Проти забудови виступають громадські об'єднання, активісти деяких партій та велика частина місцевих мешканців. Зареєстровано петицію проти забудови, яка набрала 7000 голосів. У цій петиції жителі пропонують створити ландшафтний парк місцевого значення "Совські ставки" з орнітологічним і гідрологічним заказником.

Так, згоден, сьогодні територія Совських ставків, дійсно, не в найкращому стані, вона занедбана та потребує відновлення. Цю зону можна зробити такою, щоб вона була достойним місцем для відпочинку киян і для підтримки флори та фауни! Звісно, забудовникам невигідно відтворювати територію за свій кошт, не маючи від таких робіт прибутку, вони цього робити не будуть. Девелопери шукають будь-яку вільну ділянку, щоб забудувати її висотками. Такий парк має цінність для всього міста, тому його облагородження — обов'язок міської влади. І не треба казати, що грошей у бюджеті нема! Якщо ми подивимось, на які проекти витрачалися бюджетні кошти останні роки, то побачимо, що насправді це безглузді витрати у порівнянні з врятуванням зелених зон.



Пам'ятаймо, кожен житель має право вирішувати, яким бути його місту! Ми тут живемо, тут живуть наші діти. Чим ми будемо дихати — повітрям чи вихлопними газами? Хто вирішуватиме долю лісових насаджень: ми з вами, чи горстка забудовників?