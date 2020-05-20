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Иван Галунга Глава ОО "Народный люстрационный центр" [email protected]
20 мая 2020, 10:23 12

Профессиональное развитие сотрудников ГИГ будет способствовать развитию строительной отрасли

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20 мая 2020, 10:23 12
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На сегодняшний день профессиональное развитие персонала – одна из важнейших составляющих эффективной работы производства в любой отрасли
На сегодняшний день профессиональное развитие персонала – одна из важнейших составляющих эффективной работы производства в любой отрасли

Рост производительности труда в определенной степени зависит от профессиональной подготовки штата, начиная со звена руководителей, заканчивая исполнителями. Понятно, что на прибыль предприятия непосредственно влияет то, насколько слаженно, профессионально и грамотно работает персонал. В современных реалиях, в условиях, когда технологии стремительно развиваются каждый день, сотрудникам необходимо обучение, новые знания, развитие в своей профессии.

Реформа ГАСИ и создание новых органов управления — это не просто изменения в законодательстве. Прежде всего, эти органы представляют люди, и мало поставить руководителей и набрать штат — необходимо сделать этот штат мощной движущей силой. Руководитель Государственной инспекции градостроительства ставит целью периодический процесс повышения квалификации сотрудников и аттестацию, и это правильное решение: работа органа в целом зависит от навыков, опыта и высокого профессионального уровня каждого. Ответственность за развитие сферы лежит на каждом сотруднике, поэтому, если каждый сотрудник будет делать свое дело максимально ответственно и досконально — то ведомство будет работать скоординировано, корректно и системно.

Еще один положительный и важный шаг — создание методологической базы по вопросам госархстройконтроля. Это позволит органу функционировать правильно, потому что сотрудники смогут четко выполнять свои обязанности и решать спорные вопросы, опираясь на единую базу правил и инструкций.

К тому же люди, которые идут работать в определенную сферу, должны быть заинтересованы в росте предприятия и отрасли в целом, для этого необходима поддержка единомышленников и чувство локтя. И, конечно, один в поле не воин, поэтому создание общественных объединений, профсоюзов в сфере строительства, которые бы на практике объединяли рынок — необходимость, которая не только сделает развитие рынка гармоничным, но и будет способствовать тому, чтобы реформа ГАСИ была успешной.


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