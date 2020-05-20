Професійний розвиток співробітників ДІМ сприятиме розвитку будівельної галузі

На сьогодні професійний розвиток персоналу – одна із найважливіших складових ефективної роботи виробництва у будь-якій галузі

На сьогодні професійний розвиток персоналу – одна із найважливіших складових ефективної роботи виробництва у будь-якій галузі

Зростання продуктивності праці певною мірою залежить від фахової підготовки штату, починаючи від ланки керівників, закінчуючи виконавцями. Зрозуміло, що на прибутки підприємства безпосередньо впливає те, наскільки злагоджено, професійно та грамотно працює персонал. У сучасних реаліях, в умовах, коли технології стрімко розвиваються кожен день, співробітникам необхідне навчання, нові знання, розвиток у своїй професії.



Реформа ДАБІ та створення нових органів управління — це не просто зміни у законодавстві. Насамперед, ці органи представляють люди, і мало поставити керівників та набрати штат — необхідно цей штат зробити потужною рушійною силою. Очільник Державної інспекції містобудування ставить за мету періодичний процес підвищення кваліфікації співробітників та атестацію, і це правильне рішення: робота органу в цілому залежить від навичок, досвіду та високого професійного рівня кожного. Відповідальність за розвиток сфери лежить на кожному працівникові, тому, якщо кожен співробітник буде робити свою справу максимально відповідально і досконало — то відомство буде працювати скординовано, коректно та системно.



Ще один позитивний та важливий крок — створення методологічної бази з питань держархбудконтролю. Це дозволить органу функціонувати правильно, тому що співробітники зможуть чітко виконувати свої обов'язки й розв'язувати спірні питання, спираючись на єдину базу правил та інструкцій.



До того ж люди, що йдуть працювати у певну сферу, повинні бути зацікавлені у зростанні підприємства і галузі в цілому, для цього необхідна підтримка однодумців та відчуття ліктя. І, звісно, один у полі не воїн, тому створення громадських об'єднань, профспілок у сфері будівництва, які б на практиці об'єднували ринок — необхідність, яка не тільки зробить розвиток ринку гармонійним, а й сприятиме тому, щоб реформа ДАБІ була успішною.