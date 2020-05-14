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Иван Галунга Глава ОО "Народный люстрационный центр" [email protected]
14 мая 2020, 16:35 22

О роли строительной отрасли в возрождении экономики Украины после карантина

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14 мая 2020, 16:35 22
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Вчера на заседании правительства глава Минэкономики презентовал программу по обеспечению рабочими местами безработных украинцев.
Вчера на заседании правительства глава Минэкономики презентовал программу по обеспечению рабочими местами безработных украинцев.

В частности, декларируется создание 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Уже есть источники финансирования. То есть, правительство видит в сфере строительства локомотив для восстановления государства в посткарантинний период. Специалисты строительной отрасли с позитивом воспринимают эту новость, но в то же время и с осторожностью.

Такие шаги власти стимулируют позитивный сигнал для реализации реформирования ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины) и успешного будущего функционирования сервиса в градостоительной области (Государственная сервисная служба градостроительства Украины - ГССГУ). Профессиональный рынок должен расшириться и переосмыслить инженерную специализацию. Акцент должен быть сделан на усиление роли инженеров в строительном процессе.

Простым языком - больше строим, больше используем квалифицированных инженеров. Сегодня роль инженера заключается не только в архитектуре и конструировании, но и в создании нового в образе зданий и сооружений, во внедрении новейших технологий в проекты и процесс создания. Инжиниринговые организации обеспечивают организационное и консультативное сопровождение проектирования и строительства объектов, поэтому эта сфера требует особого внимания. Отрасль движется вперед за счет новых рабочих мест, потому что увеличивается строительство, а это означает обеспечение экономического роста.

Опыт стран с развитой экономией свидетельствует о том, что, в постиндустриальной стране на первое место выходит квалификация кадров. Поэтому 154 тысячи рабочих мест в этом процессе должны быть простимулированы парламентом.

Одним словом, реформа строительной отрасли эффективна в комплексе, а значит, есть основания для надежды.


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