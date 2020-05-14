О роли строительной отрасли в возрождении экономики Украины после карантина
В частности, декларируется создание 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Уже есть источники финансирования. То есть, правительство видит в сфере строительства локомотив для восстановления государства в посткарантинний период. Специалисты строительной отрасли с позитивом воспринимают эту новость, но в то же время и с осторожностью.
Такие шаги власти стимулируют позитивный сигнал для реализации реформирования ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины) и успешного будущего функционирования сервиса в градостоительной области (Государственная сервисная служба градостроительства Украины - ГССГУ). Профессиональный рынок должен расшириться и переосмыслить инженерную специализацию. Акцент должен быть сделан на усиление роли инженеров в строительном процессе.
Простым языком - больше строим, больше используем квалифицированных инженеров. Сегодня роль инженера заключается не только в архитектуре и конструировании, но и в создании нового в образе зданий и сооружений, во внедрении новейших технологий в проекты и процесс создания. Инжиниринговые организации обеспечивают организационное и консультативное сопровождение проектирования и строительства объектов, поэтому эта сфера требует особого внимания. Отрасль движется вперед за счет новых рабочих мест, потому что увеличивается строительство, а это означает обеспечение экономического роста.
Опыт стран с развитой экономией свидетельствует о том, что, в постиндустриальной стране на первое место выходит квалификация кадров. Поэтому 154 тысячи рабочих мест в этом процессе должны быть простимулированы парламентом.
Одним словом, реформа строительной отрасли эффективна в комплексе, а значит, есть основания для надежды.
- 17:45 14 мая Тернополь: двух врачей будут судить за смерть ребенка
- 17:44 14 мая В Запорожской области экс-судью подозревают в махинациях с недвижимостью
- 17:21 14 мая Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных
- 17:15 14 мая На Ровенщине полицейский "крышевал" добычу янтаря
- 17:09 14 мая Украина и ЕС ускорят переговоры о "промышленном безвизе”
- 16:33 14 мая В Кировоградской области семь медиков преодолели коронавирус
- 16:09 14 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус