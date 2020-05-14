О роли строительной отрасли в возрождении экономики Украины после карантина

Вчера на заседании правительства глава Минэкономики презентовал программу по обеспечению рабочими местами безработных украинцев.

Вчера на заседании правительства глава Минэкономики презентовал программу по обеспечению рабочими местами безработных украинцев.

В частности, декларируется создание 154 тысяч рабочих мест в сфере строительства транспортной инфраструктуры. Уже есть источники финансирования. То есть, правительство видит в сфере строительства локомотив для восстановления государства в посткарантинний период. Специалисты строительной отрасли с позитивом воспринимают эту новость, но в то же время и с осторожностью.

Такие шаги власти стимулируют позитивный сигнал для реализации реформирования ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины) и успешного будущего функционирования сервиса в градостоительной области (Государственная сервисная служба градостроительства Украины - ГССГУ). Профессиональный рынок должен расшириться и переосмыслить инженерную специализацию. Акцент должен быть сделан на усиление роли инженеров в строительном процессе.

Простым языком - больше строим, больше используем квалифицированных инженеров. Сегодня роль инженера заключается не только в архитектуре и конструировании, но и в создании нового в образе зданий и сооружений, во внедрении новейших технологий в проекты и процесс создания. Инжиниринговые организации обеспечивают организационное и консультативное сопровождение проектирования и строительства объектов, поэтому эта сфера требует особого внимания. Отрасль движется вперед за счет новых рабочих мест, потому что увеличивается строительство, а это означает обеспечение экономического роста.

Опыт стран с развитой экономией свидетельствует о том, что, в постиндустриальной стране на первое место выходит квалификация кадров. Поэтому 154 тысячи рабочих мест в этом процессе должны быть простимулированы парламентом.

Одним словом, реформа строительной отрасли эффективна в комплексе, а значит, есть основания для надежды.