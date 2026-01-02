17:55  02 января
Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
02 января 2026, 18:51

Приход военных к власти: что это значит для страны

02 января 2026, 18:51
Возможно, это и есть тот приход военных к власти, о котором говорили, точнее, его начало
Чисто эстетически мне гораздо больше нравится видеть в должности главного управленца в государстве человека, выросшего на войне, который рубился с россиянами в стрелковых боях и дерзких диверсионных миссиях.

Надеюсь, такой психотип все-таки меньше будет рассчитывать на то, что все скоро "вернется на круги своя" – то есть, кроме соревнований в различных видах спорта между негодяями, кроме бесконечного ришалова, ничего больше в так называемой политической жизни страны снова не будет.

Возможно, это и есть тот приход военных к власти, о котором говорили, вернее, его начало. Кто это прогнозировал с наивным оптимизмом, кто со страхом и враждебностью к Украине. Но в любом случае мало кто осознавал, как именно это будет.

Я ведь вам обещал, что парламентские выборы здесь точно не будут главным механизмом. Парламент уже давно ничем не руководит.

Некоторые из моих коллег вряд ли должны рассматривать выборы как главную битву своей будущей жизни. Вообще, военные и сотрудники спецслужб подвержены скорее спецоперациям, у не того всего.

Во всяком случае, приход военных к власти несколько замедлил.

