Органы местного самоуправления должны содействовать реформе ГАСИ

За несколько лет работы в общественной организации, неоднократно решая вопросы, связанные с незаконными застройками, иногда почти ежедневно посещая учреждения ГАСИ, например, чтобы остановить возведение зданий на территории парка, или проблемы с недостаточным количеством школ и детсадов во вновь построенных жилых комплексах, я сделал некоторые выводы

За несколько лет работы в общественной организации, неоднократно решая вопросы, связанные с незаконными застройками, иногда почти ежедневно посещая учреждения ГАСИ, например, чтобы остановить возведение зданий на территории парка, или проблемы с недостаточным количеством школ и детсадов во вновь построенных жилых комплексах, я сделал некоторые выводы

Именно органы местного самоуправления являются представителями интересов местных жителей, и это означает, что принятие решений, внедрения местной политики всегда должно проводиться с учетом интересов общин. Сотрудничество жителей и территориальных общин дает возможность совершенствовать систему местного самоуправления (ОМС). Через взаимодействие общин с органами местного самоуправления возможно влиять на законность застроек и вообще на правильное развитие территорий, решая, что должно строиться, где будут располагаться объекты.

Я часто езжу по стране и общаюсь с представителями разных территориальных общин, поэтому прекрасно понимаю, что реформа - ликвидация ГАСИ и создание новых органов - должна быть направлена в первую очередь на то, что контроль должен быть не только центральный, но и местный. Вопрос только в степени делегирования. Этот вопрос должен быть тщательно проработан.

С реформой ГАСИ ОМС получают полномочия контролировать качество строительных работ, процесс застройки территорий и выполнения застройщиками своих обязанностей. Важно, чтобы они способствовали этой реформе, потому что любая успешная реформа в стране все равно нуждается в поддержке со стороны органов местного самоуправления. Необходимо, чтобы все положительные изменения сопровождались коммуникацией и в первую очередь пониманием выгоды для ОМС.

Поэтому, конечно, когда Юрий Васильченко, как новый руководитель Государственной инспекции градостроительства заявляет, что этот орган нужен, он говорит с точки зрения руководителя вновь созданного органа. Для меня и обычных украинцев важна минимизация коррупции, потому что решение будет принимать не какой-то неизвестный чиновник, а представитель общества, который должен отчитываться перед местными жителями. Никто не придет и не будет требовать взятку за разрешение строить.

Кроме того, можно точно сказать, что местная власть напрямую заинтересована в том, чтобы реформа была успешной, поскольку это, во-первых - наполнение бюджета, а, значит, и создание рабочих мест, и улучшение инфраструктуры. Во-вторых - урегулирование строительного рынка на местах, чтобы не было любого рода хаоса и было все прозрачно и по закону.