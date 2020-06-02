Органи місцевого самоврядування повинні сприяти реформі ДАБІ

За декілька років роботи у громадській організації, неодноразово вирішуючи питання, пов'язані із незаконними забудовами, інколи майже щоденно навідуючи установи ДАБІ, наприклад, щоб зупинити зведення будинків на території парку, або проблеми з недостатньою кількістю шкіл та дитсадків у новостворених житлових комплексах, я зробив деякі висновки

За декілька років роботи у громадській організації, неодноразово вирішуючи питання, пов'язані із незаконними забудовами, інколи майже щоденно навідуючи установи ДАБІ, наприклад, щоб зупинити зведення будинків на території парку, або проблеми з недостатньою кількістю шкіл та дитсадків у новостворених житлових комплексах, я зробив деякі висновки

Саме органи місцевого самоврядування являються представниками інтересів місцевих жителів, і це означає, що прийняття рішень, впровадження місцевої політики завжди повинно проводитися з урахуванням інтересів громад. Співпраця мешканців та територіальних громад дає змогу удосконалювати систему місцевого самоврядування. Через взаємодію громад з органами місцевого самоврядування (ОМС) можливо впливати на законність забудов та взагалі на правильний розвиток територій, вирішуючи, що має будуватися, де будуть розташовуватися об'єкти.

Я часто їжджу по країні і спілкуюся з представниками різних територіальних громад, тому прекрасно розумію, що реформа - ліквідація ДАБІ та створення нових органів - повинна бути спрямована в першу чергу на те, що контроль повинен бути не тільки центральний, але і місцевий. Питання тільки в ступені делегування. Це питання має бути ретельно опрацьоване.

З реформою ДАБІ ОМС отримують повноваження контролювати якість будівельних робіт, процес забудови територій та виконання забудовниками своїх обов'язків. Важливо, щоб вони сприяли цій реформі, тому що будь-яка успішна реформа в країні все одно потребує підтримки з боку органів місцевого самоврядування. Необхідно, щоб всі позитивні зміни супроводжувалися комунікацією і в першу чергу розумінням вигоди для ОМС.

Тому звичайно, коли Юрій Васильченко, як новий керівник Державної інспекції містобудування заявляє, що цей орган потрібен, він говорить з точки зору очільника новоствореного органу. Для мене та звичайних українців важлива мінімізація корупції, тому що рішення прийматиме не якийсь невідомий чиновник, а представник громади, який повинен звітуватись перед місцевими жителями. Ніхто не прийде та не буде вимагати хабаря за дозвіл будувати.

Крім того, можна точно сказати, що місцева влада безпосередньо зацікавлена в тому, щоб реформа була успішною, оскільки це, по-перше - наповнення бюджету, а, значить, і створення робочих місць, і поліпшення інфраструктури. По-друге - врегулювання будівельного ринку на місцях, щоб не було будь-якого роду хаосу і було все прозоро та згідно закону.