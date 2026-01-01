В январе продолжительность продолжающейся великой русско-украинской войны пересечет символическую отметку в 1418 дней.

иллюстративное фото: из открытых источников

Ровно столько длилась советско-германская война, которую в мои школьные годы называли "Великой отечественной". За эти 1418 дней Вермахт дошел до Москвы и Сталинграда, а советские войска – до Берлина. Переломным стал конец 1942 – весь 1943 год, когда Красная армия разбила Вермахт под Сталинградом и Курской Дугой и перехватила стратегическую инициативу. Для этого СССР удалось за первые провальные, катастрофические годы войны мобилизовать население, промышленность и союзников, а затем накопить и сконцентрировать резервы, которые переломили ход войны.

Последние три года мы теряем больше территорий, чем отвоевываем (или в случае Курской операции – завоевываем). Ежемесячно, если верить Deep state мы теряем от 39 (март 2024 г.) до 730 (ноябрь 2024 г.) кв. км. В общей сложности за 2025 год мы потеряли 4.336 кв. км. Это площадь примерно в 10 раз больше территории города Днепр. За 2024 год мы потеряли 3.318 кв.км., то есть мы не просто все время теряем, мы теряем каждый год больше.

Никакой мобилизации ресурсов в Украине я пока не вижу. СОЧ/дезертирство достигло уровня, заставившего власть засекретить официальную статистику по уголовным производствам по ст. 407 и 408 УКУ, которую до ноября 2025 года ежемесячно обнародовал Офис Генерального прокурора.

Зарплаты военнослужащим заморожены на уровне 2022 года. Абсолютное большинство военных организмов как было критически недофинансировано, так и остается. Автотранспорт, РЭБы, Старлинки, приличную снарягу, качественный такмед, генераторы, станции бесперебойного питания и т.п. абсолютное большинство военнослужащих до сих пор покупает либо за свои, либо за волонтерские. Добавьте сюда аренду жилья в прифронтовой полосе, где за лачугу могут просить 60 тыс. в месяц (и это далеко не предел) и перманентный ремонт "коряг" – и вы задумаетесь: у нас воюет профессиональная армия или народное ополчение?

Даже с помощью партнеров и союзников мы проигрываем россиянам по всей номенклатуре вооружений (возможно, кроме морских дронов). Один пример: за годы великой войны Северная Корея поставила РФ 12 млн. 152-мм снарядов; за то же время США поставило Украине не более 155-мм снарядов. Остальные страны – едва прикинули миллион в рамках "Чешской инициативы". Более того, проблема в том, что РФ самостоятельно производит фактически всю линейку современных вооружений – Украина не производит ни самолетов, ни средств ПРО, наша ракетная программа в зачаточном состоянии. Но даже по позициям номенклатуры вооружений, которые мы производим, мы критически зависимы от наших партнеров, потому что отечественное производство и близко не покрывает потребностей большой войны. Исключением наверняка есть дроны, но детали к ним на 90% поставляет Китай. И здесь мы критически зависимы от страны, которая декларирует нейтралитет, а действительно активно поддерживает нашего врага.

И наконец – и это главное – меньшая страна с клептократической властью во главе никогда не победит большую страну с такой же клептократической властью. Нельзя одной рукой воровать, а другой воевать. Точнее можно (доказано и Украиной, и Россией), но тогда меньшая клептократия обречена на поражение большей клептократии.

Я давно повторяю, что с этой властью мы обречены на поражение. Ибо власть Зеленского и власть Путина имеют ту же природу: электоральные клептократии, которые держат свои народы на наркотике патриотизма. В конце концов, это не я, а Сэмюэл Джонсон (если верить Оксфордскому словарю, "самый выдающийся человек в письменности за всю английскую историю") сказал: Patriotism is the last refuge of a scoundrel, что в украинском переводе означает: "патриотизм – последний приют негодяев.

Когда под давлением антикоррупционных органов Зеленский таки снял Ермака, у меня забрезжила слабая надежда, что возможно хоть инстинкт самосохранения побуждает Президента Украины изменить саму философию и систему власти в Украине, прекратив копировать своего злейшего врага. Я ожидал, что Верховный Главнокомандующий сменит Сырского, под чьим руководством украинское войско медленно, но ежемесячно теряет украинские земли и мотивацию воевать на Драпатого в должности Главнокомандующего. А Председатель СНБОУ заменит секретаря этого органа (призванного быть мозгом государства, особенно во время войны) менее лояльной, но более профессиональной личностью масштаба Горбулина или Марчука...

Для этого Президенту не нужны ни согласие парламента, ни чьи-либо представления – достаточно проявить политическую волю и предпочесть профессиональность и порядочность сервилизму и верности. Но мои надежды умерли, не родившись...

Потому я считаю, что этот год станет для Украины решающим. Ибо она обречена или проснуться, радикально измениться и не просто выжить, а стать лидером свободного мира. Или погибнуть или превратиться в Малороссию. Ибо зачем миру (и Богу) еще одна маленькая клептократия, которая героически воюет, но в то же время побирается по всему миру и непрерывно ворует? Крадет у собственного народа, ворует у своих союзников, ворует у партнеров, ворует у своих, ворует у чужих, ворует у всех...

Я еще хотел верить, что таблетки выборов способны вылечить булемию украинских властей (которой она страдает независимо от имен президентов, спикеров и премьеров). Но чем дальше убеждаюсь, что без хирургического вмешательства не обойтись. А хирургии без крови не бывает. Зло должно быть наказано. Украденное возвращено. Система – радикально изменена.

Я слишком многое отдал этой стране, чтобы смириться с тем, чтобы ею руководили прожорливые отбросы. Поэтому, если выживу, буду среди хирургов, когда придет время класть Украину на операционный стол…