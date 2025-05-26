13:58  26 мая
На Закарпатье полиция расследует самоубийство студента: подробности трагедии
14:47  26 мая
Во Львове врачи укоротили язык четырехлетней девочке
14:31  26 мая
В лесу на Прикарпатье нашли тело 33-летнего жителя Днепра
UA | RU
UA | RU
Геннадий Друзенко украинский юрист, общественный активист, публичный интеллектуал info@regionews.ua
26 мая 2025, 21:15

ДЕКОЛОНИЗАЦИЯ: МОДЕРНИЗАЦИЯ или НАЗАВОД?

26 мая 2025, 21:15
Читайте також українською мовою
Деколонизация может происходить в двух формах: модернизации или архиизации
Деколонизация может происходить в двух формах: модернизации или архиизации
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Первый путь можно условно назвать американским (или сингапурским), когда упор делается на прорыв "из третьего мира в первый", а не на взращивание языково-культурного отруба от вчерашней метрополии. Второй – африкано-азиатский, когда доказать свою инаковость становится важнее качества этой иначести. Поскольку языково-этнические корни нации уходят тысячелетий, сосредоточенность именно на этом аспекте деколонизации влечет воспроизведение худших имперских практик, но уже в патриотической упаковке.

Подчеркну, это не альтернативные пути. Это, скорее, вариации на тему. Это о ударениях и приоритетах. И ускоренная модернизация Кореи никак не отрицала развитие корейской литературы, искусства, а потом и прорыва корейского кино в мировой топ. То есть прорыв из третьего мира в первый может происходить как на языке бывших метрополий (США, Ирландия, Сигнапур), так и на национальном языке (та же Южная Корея или Финляндия). Альтернатива скорее в направлении основного вектора энергии преобразований и ограниченных ресурсов новоиспеченных государств.

Ускоренная модернизация экономики и государства – это прежде всего сущностные преобразования. О росте благосостояния, усилении обороноспособности, эффективности государственного управления. Почти всегда это требует нормализации отношений со вчерашними метрополиями. О "Договоре Джея" о дружбе, торговле и мореплавании, заключенном в 1794 году между США и Великобританией, как символ прагматизма американских элит, я уже писал. Певен украинцам также следует внимательно простудировать время 1910-1945 годов, когда Корея была генерал-губернаторством Японии. Можно найти интересные параллели с периодом УССР.

Если мы уже поднимаем над Украиной флаг деколонизации, следует брать пример из Ирландии, Южной Кореи, Финляндии и Сигапура, понимавших деколонизацию как ускоренную модернизацию собственного государства, прорыв из третьего мира в первый, а только (и не столько) как языково-культурную отрубность от вчерашней метро.

Если мы изучим этот урок, возможно, нам удастся когда-нибудь найти modus vivendi сосуществования с россией, которая никак не хочет деколонизироваться, дефрагментироваться и исчезать с политической карты мира…

Будет эффективное, богатое и сильное украинское государство – будет развиваться украинский язык, будет цвести украинская культура, украинская идентичность будет интересовать мир. Но не напротив. Воровать, убивать, коррумпировать, разрушать в вышиванке можно не хуже, чем в толстовке.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
декоммунизация
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
В Луцке произошла потасовка у ночного клуба: среди участников - правоохранители
26 мая 2025, 20:45
Даже если арендуешь комнату: как ВПЛ могут получить компенсацию за жилье
26 мая 2025, 20:10
В Полтавской области в ДТП погиб бывший глава ТЦК
26 мая 2025, 19:20
На известной горной долине в Закарпатье разрешили строить ветряные мельницы
26 мая 2025, 19:03
В Закарпатье временно прекращает работу один из пунктов пропуска
26 мая 2025, 18:44
На Запорожье в руках у ребенка сдетонировал боеприпас
26 мая 2025, 18:35
В Киеве на территории детского сада нашли боеприпас
26 мая 2025, 18:13
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Одессе, в котором пострадал ребенок
26 мая 2025, 17:59
Плата за негодность: на Днепропетровщине судили врачей ВЛК
26 мая 2025, 17:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Все блоги »