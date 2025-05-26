Деколонизация может происходить в двух формах: модернизации или архиизации

Деколонизация может происходить в двух формах: модернизации или архиизации

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Первый путь можно условно назвать американским (или сингапурским), когда упор делается на прорыв "из третьего мира в первый", а не на взращивание языково-культурного отруба от вчерашней метрополии. Второй – африкано-азиатский, когда доказать свою инаковость становится важнее качества этой иначести. Поскольку языково-этнические корни нации уходят тысячелетий, сосредоточенность именно на этом аспекте деколонизации влечет воспроизведение худших имперских практик, но уже в патриотической упаковке.

Подчеркну, это не альтернативные пути. Это, скорее, вариации на тему. Это о ударениях и приоритетах. И ускоренная модернизация Кореи никак не отрицала развитие корейской литературы, искусства, а потом и прорыва корейского кино в мировой топ. То есть прорыв из третьего мира в первый может происходить как на языке бывших метрополий (США, Ирландия, Сигнапур), так и на национальном языке (та же Южная Корея или Финляндия). Альтернатива скорее в направлении основного вектора энергии преобразований и ограниченных ресурсов новоиспеченных государств.

Ускоренная модернизация экономики и государства – это прежде всего сущностные преобразования. О росте благосостояния, усилении обороноспособности, эффективности государственного управления. Почти всегда это требует нормализации отношений со вчерашними метрополиями. О "Договоре Джея" о дружбе, торговле и мореплавании, заключенном в 1794 году между США и Великобританией, как символ прагматизма американских элит, я уже писал. Певен украинцам также следует внимательно простудировать время 1910-1945 годов, когда Корея была генерал-губернаторством Японии. Можно найти интересные параллели с периодом УССР.

Если мы уже поднимаем над Украиной флаг деколонизации, следует брать пример из Ирландии, Южной Кореи, Финляндии и Сигапура, понимавших деколонизацию как ускоренную модернизацию собственного государства, прорыв из третьего мира в первый, а только (и не столько) как языково-культурную отрубность от вчерашней метро.

Если мы изучим этот урок, возможно, нам удастся когда-нибудь найти modus vivendi сосуществования с россией, которая никак не хочет деколонизироваться, дефрагментироваться и исчезать с политической карты мира…

Будет эффективное, богатое и сильное украинское государство – будет развиваться украинский язык, будет цвести украинская культура, украинская идентичность будет интересовать мир. Но не напротив. Воровать, убивать, коррумпировать, разрушать в вышиванке можно не хуже, чем в толстовке.